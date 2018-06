Dupla Jorge & Mateus faz sua 11ª apresentação consecutiva na festa

“Ah, se esse recinto falasse…”. Parafraseando a faixa “Paredes”, o público de Americana tem diversas lembranças dos shows de Jorge & Mateus na Festa do Peão da cidade. Afinal, esta já é 11ª apresentação consecutiva da dupla no evento. Mas mesmo com as diversas passagens dos cantores por aqui, a “noite deles” sempre é uma das mais esperadas.

Eles tocam neste sábado e dividem o palco com o DJ Alok e os sertanejos Cleber e Cauan. Os portões do Parque de Eventos do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana) serão abertos às 19h. Foto: Divulgação

No ano passado, Jorge & Mateus foram eleitos pela organização os embaixadores da Festa do Peão de Americana. “O evento é muito grandioso e tem uma estrutura espetacular. Cantamos aqui há mais de 10 anos e cada participação nossa é especial”, celebra Jorge.

Este ano, eles completam 13 anos de carreira, e trazem ao recinto um show repleto de hits, além das novidades do álbum “Terra Sem CEP”, o novo trabalho da dupla. A escolha do título, segundo Mateus, fala sobre o objetivo que muitos gostariam de alcançar. “Viver livre, sem rotina, com sossego e longe de todos os problemas que a cidade grande traz”, observa o cantor.

Acontece:

Alok, Jorge & Mateus e Cleber & Cauan tocam neste sábado. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 390. O Parque de Eventos do CCA fica na Rodovia Anhanguera, Km 120,5, Praia Azul. Informações pelos telefones 3461-0907 ou 3406-2023, ou site www.festadopeaodeamericana.com.br.

Dupla diz que show será sonho realizado

A Festa do Peão de Americana é um evento que costuma abrir portas para os artistas sertanejos. Por isso, a expectativa de Cleber & Cauan para o show deste sábado, o primeiro da dupla no evento, é alta. Foto: Divulgação

“A Festa De Peão de Americana é um sonho que todo artista sertanejo quer estar. E realizaremos este sonho. Queremos apresentar um grande show a altura desta Festa que é tradicional no circuito dos rodeios”, comemora Cauan, em entrevista ao LIBERAL.

Segundo o artista, eles vão apresentar ao público o repertório do DVD “Resenha”, que traz os hits “Quase”, “1,2,3”, “Sonho”, entre outras. “Também vamos mostrar algumas do ‘Resenha 2’, como ‘TBT’, que ‘está vindo’ muito forte nos shows”.

O novo trabalho tem previsão de lançamento nacional já no segundo semestre de 2018. Sobre a ascensão da dupla no sertanejo, Cauan defende que os artistas do gênero hoje precisam de determinação para alcançar o sucesso. “E nunca pensar em desistir. Dedicação foi o que sempre tivemos”, afirma.