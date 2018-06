Dicas de segurança para quem for curtir a Festa do Peão

A 32ª Festa do Peão de Americana começa nesta sexta-feira com shows da Anitta e Marília Mendonça, a partir das 19h. Ao todo, cerca de 400 seguranças de uma empresa privada irão realizar a segurança do recinto, acompanhados por 90 policiais militares por dia. Os PMs irão se dividir em equipes de patrulhas dentro do recinto, enquanto na parte externa o patrulhamento será realizado pela Força Tática e Rocam.

Uma das novidades deste ano são as 80 câmeras de monitoramento digital, que proporcionam sinal e cobertura durante tempo integral, monitoradas inclusive pela Polícia Militar.

O trânsito ao redor do recinto da Festa do Peão de Americana será monitorado por um drone da Gama (Guarda Municipal de Americana). Por meio do dispositivo, que foi doado à guarda municipal no ano passado, será possível identificar gargalos de trânsito intenso e atuar com mais rapidez para melhorar o fluxo.

Diante das estatísticas de festas anteriores, a Polícia Militar orienta aos frequentadores que tenham cuidado e atenção com seus objetos pessoais, pois devido à aglomeração de pessoas no interior da arena, indivíduos mal intencionados aproveitam da situação e cometem furtos. Os policiais militares realizarão patrulhamento para inibir essa ação e todos os tipos de delitos.

O grande objetivo da Policia Militar é gerar segurança e tranquilidade a todos que estejam no recinto ou a caminho, sendo realizadas ações por meio de bloqueio ou fiscalizações evitando furtos, roubos e acidentes de trânsito.

A Polícia Militar Rodoviária estará com o efetivo redobrado em toda rodovia que acessa o local da festa para auxiliar o motorista em seu percurso com total segurança.

A Polícia Militar orienta a todos os frequentadores:

– Guarde celular, carteira no bolso da frente da sua roupa (jaqueta, calça).

– Não exponha dinheiro ou objetos de valores.

– Mantenha a calma na arena e evite tumulto.

– Não aceite provocações de estranhos.

– Se for dirigir não ingerir bebidas alcoólicas.

Em caso de dúvida, a orientação é que o participante da festa procure os policiais militares para que possam ser tomadas todas as medidas legais.

com informações da assessoria de imprensa do 19º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior).