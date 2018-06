Confira os melhores cliques da 5ª noite da 32ª Festa do Peão

A quinta noite da 32ª Festa do Peão de Americana, nesta sexta-feira (15), reuniu o público no Parque de Eventos do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana) para os shows sertanejos da dupla Henrique & Juliano e do cantor Gusttavo Lima, além do início da competição de rodeio ‘Iron Cowboy’.

O LIBERAL esteve no evento e registrou diversas imagens das pessoas que prestigiaram a festa nesta noite. Veja a galeria de fotos do repórter fotográfico Marcelo Rocha.