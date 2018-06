Confira as fotos do 4º dia da Festa do Peão de Americana

O quarto dia da 32ª Festa do Peão de Americana, realizado no Dia dos Namorados, contou com show do Thiaguinho, que trouxe sua voz e carisma inconfundíveis para o palco do evento. Os amigos do Atitude 67 e o DJ Vintage Culture também agitaram a arena do Recinto do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana). A festa retorna para agitar Americana nesta sexta-feira, dia 15, com shows dos sertanejos Henrique e Juliano, e Gusttavo Lima.