Competidores começam a somar pontos nas provas do rodeio da Festa do Peão

A porteira da 32ª Festa do Peão de Americana foi aberta com a modalidade team penning (categoria adulto). Dez trios tiveram que mostrar habilidade e rapidez na condução dos três bois indicados ao curral. E isso, no menor tempo possível. Os cinco melhores tempos foram classificados para a grande final de domingo. O trio vencedor da noite de sexta (8) foi formado por Afrísio, Eros Mateo e Yasmin Mateo, que encerrou a prova em 16,201.

A sequência foi marcada pela competição infantil da modalidade. Desta vez, cinco equipes ocuparam a arena na disputa por três vagas na final. O time formado por Nicolas Giglioli, Matheus Deliberto e Luiza Nunes foi o vencedor com o menor tempo: 18,394. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Modalidade liderada por mulheres, a prova dos três tambores, teve a estreante de apenas 13 anos entre as cinco melhores competidoras da noite. Ana Laura Savini Gomes ficou na quarta colocação. Ela percorreu os três tambores em 35,762. A primeira colocação foi de Larissa Rossi Dollo. No cavalo Star Red Fame EK, ela voou baixo e encerrou a prova com 35.154.

Classificação:

1º Larissa Rossi Dollo – 35.154

2º Ana Carolyna Cyrino Fogaça – 35.328

3º Sthela Cristina Jorge – 35.640

4º Ana Laura Savini Gomes – 35.736

5º Andressa Daniela Garcia – 35.885

Na montaria em burros estilo ´traia cheia´, montando no animal Pé de Guerra, o peão Luís Fernando Gerônimo foi o melhor da noite, com 32 pontos. A segunda e terceira colocação ficaram, respectivamente, com Jonas Sales e Denival Oliveira, que fizeram 27 e 25 pontos.

Na primeira noite da etapa master PBR, os animais levaram a melhor. Dos 35 competidores, 22 não conseguiram permanecer os 8 segundos. Na competição em que homem e animal competem juntos, Bruno Scarnello e o touro Despacho somaram 88,75 pontos. Com isso, o atleta que foi o último a entrar na arena, se tornou o líder de campeonato nacional.

Pontuação:

1º Bruno Scarnello e Despacho – 88.75

2º Fernando Henrique Novais e Classe A – 87.75

3º Manoelito Souza Junior e Inventário – 86.50

4º David Leandro Vitti e Back Bull – 86.50

5º Leandro Gustavo Dezembro e Alasca – 86.25

Gilliard Antonio, 24, atleta PBR com grandes chances no brasileiro deste ano, recebeu uma emocionante homenagem na arena. Todos os funcionários e prestadores de serviço da entidade se uniram em um momento de amor e respeito a história e coragem do atleta. Um clipe com várias montarias de Gilliard foi exibido nos telões.

Com informações da assessoria de imprensa da Festa do Peão de Americana.