Cliques da 6ª noite da 32ª Festa do Peão de Americana

A 32ª Festa do Peão de Americana teve no último sábado (16) sua 6ª noite de evento, com grande público presente ao Parque de Eventos do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), no Jardim América II.

As atrações musicais da noite foram a dupla Jorge & Matheus, uma das mais tradicionais do evento americanense, e Cleber & Cauan, além do DJ Alok, que agitou a galera presente.

O LIBERAL esteve no evento e registrou alguns dos melhores cliques com muita gente bonita que saiu de casa no frio costumeiro de junho para prestigiar o penúltimo dia da festa.