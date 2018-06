Cliques da 1ª noite da Festa do Peão de Americana

O Parque de Eventos CCA (Clube dos Cavaleiros) de Americana abriu as portas para receber a 32ª edição da Festa do Peão, esperando receber 350 mil pessoas em sete dias de festa. No primeiro dia, Anitta e Marília Mendonça agitaram a arena com seus shows! A primeira noite do rodeio seguiu com as esperadas atrações musicais. Abrindo a programação, a musa do funk, Anitta, deixou a plateia ‘babando’ com sua performance no palco. Na sequência, Marília Mendonça assumiu o comando e abusou do carisma e empatia com o público. A noite pedia mais, e coube à DJ Samhara manter todos no ritmo de suas pick-ups.

Confira os cliques feitos pelo repórter fotográfico João Carlos Nascimento!