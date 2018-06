Bruno e Marrone cantam sucessos na última noite de shows

Vinícius Félix de Miranda e José Roberto Ferreira conquistaram o Brasil com o nome artístico Bruno & Marrone. Mais que isso, conquistaram a amizade com uma das duplas mais consagras do sertanejo nacional, Chitãozinho & Xororó.

Os quatro sobem juntos ao palco da Festa do Peão de Americana com o projeto “Clássicos”. Ao LIBERAL, Bruno & Marrone falaram suas impressões sobre o rodeio americanense e sobre o projeto compartilhado. Foto: Divulgação

“Choram as Rosas”, “Quer Casar Comigo?”, “Mariane”, “Dormi na Praça”, “Vai Dar Namoro”, “Vida Vazia”, “Vidro Fumê”, entre muitos outros sucessos da dupla, já foram cantados em Americana pela dupla, durante suas últimas passagens pelo evento. “Essa festa é uma tradição, poder participar mais uma vez, sem dúvida é um grande privilégio”, elogia Marrone. Para eles, a música que define a dupla é “Dormi na Praça”. “Foi um divisor de água na nossa carreira, sem dúvidas”, lembra Bruno.

Mudanças

Assim como os colegas Chitãozinho & Xororó, Bruno & Marrone também têm percebido mudanças no cenário sertanejo atual. “Mas a essência da música caipira e da moda boa deve permanecer”, observa Bruno.

E eles também estão seguindo as tendências e trabalhando em novidades. “Estamos tocando o repertório do ‘Ensaio’ e já preparando novidades ainda para sair neste ano”, encerra Marrone.