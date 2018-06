Anitta e Marília Mendonça abrem a Festa do Peão nesta sexta-feira

As mulheres dominam a abertura da 32ª Festa do Peão de Americana nesta sexta-feira. O Parque de Eventos do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana) recebe show da “rainha da sofrência” Marília Mendonça, da cantora pop Anitta, e da DJ Samhara. Os portões serão abertos às 19h.

A sertaneja Marília Mendonça, que já fez parte da escalação do evento no ano passado, afirmou em entrevista ao LIBERAL que a expectativa para o show desta noite é “a melhor possível!”. No ano passado, a jovem cantora que tem se consagrado no sertanejo nacional fez sua estreia no rodeio americanense, na “Festa das Patroas”, ao lado de Maiara & Maraísa. Por coincidência, o show ocorreu também em uma sexta-feira. “É um prazer enorme participar dessa festa tão tradicional e ao lado de tantos outros artistas cheios de talento. Estou preparando um show muito pra cima”, adianta Marília sobre a apresentação de hoje.

E as lembranças que ela guarda da cidade são boas. “Sempre sou muito bem recebida pelas pessoas da cidade. Tenho um carinho enorme e me divirto muito todas as vezes que passo por aqui”, conta. Marília garante que o repertório será eclético, com “um pouco de tudo”. “Desde as músicas que eu não posso deixar de contar, como ‘Infiel’, até as músicas que lancei recentemente, ‘Estranho’, ‘Ausência’, ‘Transplante’. Não vai faltar sofrência!”.

Se no início da carreira ela fazia 15 shows por mês, agora a goiana, reconhecida por sua espontaneidade no palco e por cantar a tristeza do amor em suas canções, viaja o Brasil e acumula média de 25 shows por mês. E não é porque a vida está corrida com a agenda de shows intensa que ela deixa de preparar coisa nova. “Estou trabalhando com muito carinho em um novo projeto que vem por aí”, adianta a sertaneja, sem dar mais detalhes. Foto: Divulgação

Desde que iniciou a carreira com o lançamento de “Show das Poderosas”, em 2013, a cantora Larissa Machado não sai das paradas de sucesso. Estamos falando de Anitta, a carioca de 25 anos que hoje tornou-se uma das mais rentáveis artistas do País. Anitta esteve na Festa do Peão de Americana em 2014, e está de volta ao evento nesta 32ª edição. Mas muita coisa mudou entre a Anitta que veio a cidade há quatro anos e a de hoje. A artista vem acrescentando elementos da música pop e latina em seus trabalhos e também conseguiu espaço no sertanejo, com a parceria com a dupla Simone & Simaria no hit “Louca”.

ACONTECE: Marília Mendonça, Anitta e DJ Samhara tocam na Festa do Peão de Americana nesta sexta-feira. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 190. O Parque de Eventos do CCA fica na Rodovia Anhanguera, Km 120,5, Praia Azul. Informações pelos telefones 3461-0907 ou 3406-2023, ou site www.festadopeaode

americana.com.br.