Americana conhece os vencedores das provas de rodeio

O encerramento do primeiro fim de semana da 32ª edição da Festa do Peão de Americana foi marcado pelas decisões nas provas do rodeio das modalidades de team penning, três tambores, montaria em burros estilo “Traia Cheia” e etapa máster da PBR (Professional Bulls Rider).

Ainda antes de escurecer, 15 trios competidores da modalidade team penning, categoria adulto, aproximaram o público da rotina do campo. Allan Archanjo, José Renato e Marcos Selani levaram a fivela de melhor do Rodeio de Americana ao encerrarem a prova em 15,027. Apesar de não terem sido os melhores da noite, na somatória os três amigos obtiveram o menor tempo: 44.737.

Da equipe vencedora, apenas Allan Archanjo, de 36 anos, é veterano em Americana e campeão quatro vezes. “Não treinamos juntos antes da competição. Foi Deus, a amizade e o companheirismo que formou este time vencedor”, justificou José Renato enquanto abraçava o amigo Marcos. Afinal, Marcos quase desistiu de participar do torneio por conta de um quadro de depressão. “Estou muito feliz por ter tido o incentivo da minha filha para competir e ganhar o título junto com meus amigos”, explicou o competidor.

Na categoria infantil, os pequenos João Vitor Archanjo, de 10 anos, Henrique Silva, de 8, e Nickolas Giglioli, 12, comemoravam o título antes do encerramento da final. “A gente tinha um tempo muito pequeno. Era só torcer para nenhum outro time ir melhor”, contou Nickolas. O trio terminou a final com 18,032, bem menor que os segundos colocados, que pontuaram 31,579. Apaixonados por cavalos, os garotos afirmam que treinam três vezes por semana. “Eu comecei a montar em cavalos com dois anos. Gosto muito disso e estou feliz demais”, disse João Vitor.

Na montaria em burros, o grande campeão da noite foi Jonas Sales, 30 anos, que na somatória de pontos das três noites (sexta, sábado e domingo) alcançou nota 160. O competidor também foi o melhor deste domingo (10) com 64 pontos. João é bicampeão em Americana (2016 e 2018). “É muito importante ser campeão em Americana, um rodeio que está resgatando esta modalidade esportiva que é a minha rotina de trabalho”, comemorou o peão. João trabalha em fazenda na compra, venda e doma de animais. O treino é no dia a dia. Foto: Adilson FotoPerigo

E os corações da plateia ficavam mais acelerados a cada final. Na prova dos três tambores, Kelly Caroline Pereira da Silva, uma das favoritas para o título, entrou na arena montada no animal Manu Ta Fame, mas derrubou o terceiro tambor. Com a penalização, terminou a prova com 22,926, ficando no 9º lugar da classificação final, com 57,922. O título de campeã da Festa do Peão de Americana ficou na cidade com Rafaela Fortunato, que concluiu o percurso em 17,592, em cima da égua Gabiroba, totalizando 52,892 na somatória das três noites.

E Rafaela Fortunato, de 22 anos, caiu aos prantos no momento da premiação. “Ser bicampeã em Americana, que é minha cidade, e com a Gabiroba é muito emocionante. Nós vencemos em 2011 e ela já tem 12 anos, o que também é uma vitória porque os animais estão no auge com 8 anos de idade”, disse a veterinária que dedicou a conquista aos avôs Zizo e Nilza que completaram 60 anos de casados na semana passada.

PBR

Dos 33 atletas que disputaram o terceiro round da etapa de Americana, apenas 10 conseguiram se manter nos animais por oito segundos – ou seja, apenas 30% dos atletas pontuaram. Na contagem dos pontos das três noites, apenas 8 competidores foram para a grande final em uma disputa emocionante pelo título:

João Marcos Machado (e o touro Cafú), Manoelito de Souza Junior (Patrão), Robinson Guedes (Despacho), Danilo Carlos Sobrinho (Chão de Giz), Renan Almeida (Baguaçu), Francis Gustavo Dezembro (Classe A), Fernando Henrique Novais (Mexicano) e Bruno Scaranello (Promotor). Foto: Adilson FotoPerigo

O título ficou com Bruno Scaranello, de 21 anos. Natural de General Salgado, na grande final de domingo (10) ele e o touro Promotor receberam nota 87. Na somatória dos 3 rounds e final, Bruno chegou à pontuação final em Americana de 349 pontos. Emocionado, ele dedicou a fivela aos pais e amigos.

“Com os acidentes que ocorrem em rodeio, meus pais ficam com o coração apertado. Pensei em desistir, mas meu pai que trabalha com carreta e caminhão, disse que se desistisse a cada acidente de trânsito, não tocaria em frente. Me dizia para ser firme e que sou capaz. Eu, graças à Deus, estou aqui e fiz um bom trabalho”, celebrou Bruno Scaranello, que há um ano comprou o touro Bisão para praticar o esporte em casa.

Francis Gustavo Dezembro, de Catiguá, também em São Paulo, ocupou o segundo lugar no pódio, com 344. Francis foi o único atleta que na final montou em dois animais. Isso porque em sua primeira montaria, o animal Classe A não teve um bom desempenho, comprometendo a sua nota. O competidor assumiu o risco de montar em um outro touro em busca de uma melhor pontuação. E, em cima do animal Linha do Tempo, obteve nota 86,75. A terceira posição ficou com Danilo Carlos Sobrinho com soma total de 337,25.

Os animais também receberam premiação. Os melhores da etapa de Americana foram os touros Polêmico e Patrão, ambos com nota 44,75. Os dois animais são da Companhia Paulo Emílio.

Americana retorna as atividades nesta terça-feira, 12 de junho, véspera de feriado na cidade. Os portões abrem às 19h para os shows de Thiaguinho, Atitude 67 e Vintage Culture.

