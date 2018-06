Alok promete novidades que vão agitar os fãs de música eletrônica

Neste mês, o goiano Alok comemorou o recorde de 40 milhões de streams da sua nova música de trabalho, “Ocean”, gravada em parceria com Zeeba e Iro. A música alcançou a posição entre as 15 mais tocadas do País e já é considerada o maior lançamento do artista, ultrapassando os resultados de “Hear Me Now”. Esta é a prova que desde sua última passagem por Americana, a carreira do artista só se desenvolve. E ele está de volta a 32ª Festa do Peão para mostrar as novidades ao público.

Foto: Divulgação

Em entrevista ao LIBERAL, ele lembra que a vinda a Americana o marcou muito. “Costumo falar que a receptividade do público muda de região para região, e Americana não poderia ser diferente. Sempre fui recepcionado da melhor maneira e acredito que dessa vez será ainda melhor”. Ele adianta que o show traz novidades técnicas, como por exemplo a nova iluminação. “Temos lançamentos recentes que Americana verá pela primeira vez”, avisa.

Alok ainda está comemorando o sucesso da faixa “Ocean”. “Melhor que o sucesso é o alcance e desempenho dela em outras questões, como a social. Fico orgulhoso de ver esse alcance gerando algo muito maior que números nas plataformas. A contribuição com uma causa que envolve amor ao próximo é o melhor mérito”, celebra o DJ, lembrando que a música inspirada em uma fã que queria conhecer o mar. Os royalties foram doados às entidades que cuidam de crianças com câncer.

Patamares

Para ele, a música eletrônica já faz parte dos “ouvidos” brasileiros. “Na verdade, o Brasil sempre foi polo forte da música eletrônica, mas agora estamos alcançando outros patamares atingindo um novo público. Isso é sensacional. Um sonho!”, comemora o jovem, que é filho e irmão de DJs profissionais. E muitas novidades do artista estão por vir. “Esse próximo mês, temos música nova com Yves V, e no próximo, a música com Armin Vun Burren e Vini Vici que Americana conferirá!”, informa.

Acontece:

Alok, Jorge & Mateus e Cleber & Cauan tocam neste sábado. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 390. O Parque de Eventos do CCA fica na Rodovia Anhanguera, Km 120,5, Praia Azul. Informações pelos telefones 3461-0907 ou 3406-2023, ou site www.festadopeaodeamericana.com.br.