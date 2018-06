Achados de perdidos da Festa do Peão agora atende via WhatsApp

O setor de achados e perdidos da 32ª Festa do Peão de Americana adicionou este ano um novo serviço. Agora, o visitante que perdeu um objeto ou documento pode verificar se ele foi entregue no departamento por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. Esta é a primeira vez que essa tecnologia é aplicada no evento.

“A pessoa que perdeu alguma coisa e acha que isso aconteceu na festa pode mandar uma mensagem, informando o item e nós verificamos se está aqui. Evita que ela venha aqui de forma desnecessária”, explica a funcionária Daiane Priscila Cornachione. O número para o contato desse serviço é o (19) 99646-5303. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Nos quatro primeiros dias de festa, o setor de achados e perdidos registrou a entrada de 121 itens. A maioria, segundo as funcionárias, é de documentos. Todos eles são colocados em envelopes e identificados para posterior entrega aos donos. “Tem carteiras, documentos, chaves e cartões de crédito. Por incrível que pareça só deu entrada um celular e a dona já veio buscar”, ressaltou Daiane.

O procedimento para a retirada do item varia de acordo com o objeto perdido. Em caso de documento, por exemplo, basta a apresentação de outro da mesma titularidade, desde que com foto, para que o perdido seja devolvido. Itens mais pessoais, como os celulares, exigem a comprovação de propriedade. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“A pessoa deve trazer a nota fiscal ou, descrever detalhes do aparelho, como a capinha ou a foto de fundo. A dona do celular que apareceu, por exemplo, nos informou a senha do aparelho. Nós colocados, ele desbloqueou e tinha uma foto dela na tela. Assunto resolvido”, completou a funcionária.

O achados e perdidos da Festa do Peão funciona diariamente das 18h às 4h da manhã, exceto aos domingos, quando o atendimento é encerrado à 1h. Durante o dia, o visitante que perdeu algum objeto pode se informar sobre ele por meio do telefone da Secretaria municipal de Habitação, 3475-5303, parceira do setor.