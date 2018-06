32ª Festa do Peão terá transmissão de jogo da seleção

No último dia da 32ª Festa do Peão de Americana, neste domingo, o Parque de Eventos do CCA (Clube dos Cavaleiros) de Americana abre seus portões mais cedo que o de costume, às 14 horas, em função da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia, às 15 horas, contra a Suíça. A partida será transmitida no recinto do evento por meio de telões disponibilizados ao público.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Após a partida, entram em ação alguns dos melhores peões do Brasil, que disputam a grande final da competição ‘Iron Cowboy’, que prevê duelos eliminatórios de montarias em touros e promete agitar o público presente no local.

Depois das montarias, os show com Chitãozinho e Xororó, embaixadores da 32ª Festa do Peão, e Bruno e Marrone, no projeto ‘Clássico’, encerram a edição do tradicional evento americanense. Os ingressos no Domingo da Família São Vicente custam a partir de R$ 10 e, de acordo com a organização da festa, a expectativa é de casa cheia nesta última noite.

Os ingressos para a 32ª Festa do Peão de Americana estão sendo comercializados no Clube dos Cavaleiros de Americana, em um dos pontos de venda relacionados em www.festadopeaodeamericana.com.br ou pelo site www.totalacesso.com.br.

Serviço

32ª Festa do Peão de Americana

Data: 8 a 17 de junho

Local: Parque de Eventos CCA – Rodovia Anhanguera KM 121