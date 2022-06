Festa do Peão terá até gravação de DVD entre as atrações musicais desta edição

Depois de dois anos sem ocorrer, a tradicional Festa do Peão de Americana retorna esse ano, em sua 34ª edição, a partir do dia 10 de junho. O diretor artístico do evento, Guilherme Lahr, adiantou que a festa será palco da gravação do DVD do DJ Sevenn, além de contar com novos espaços para o público. A organização tem expectativa de que essa seja uma das melhores edições de todos os tempos do evento.

Guilherme Lahr destacou algumas das novidades da grade de shows neste ano e acredita que será uma das melhores edições – Foto: Claudeci Junior / Liberal

O trabalho da organização da festa começa um ano antes, com o pré-agendamento de data com os artistas que devem subir ao palco. Por meio de um intermediário, que trabalha com os organizadores há 16 anos, é montada uma grade com dias, horários e valores de cachês. Depois disso, a grade é apresentada aos cantores. Após a confirmação da vinda de cada um deles para o rodeio, começam as negociações para o acerto.

DJ Sevenn – Foto: Divulgação

“Não é fácil. Quando o artista atinge um nível elevado, ele ultrapassa os pedidos. Então, temos que atender as solicitações que estejam no acordo, como carro blindado para o traslado do hotel até o recinto da festa. Tem artista que pede banheiro exclusivo com determinada pia, cozinha para a própria chef. Se o artista pede, temos que atender”, comentou Guilherme, que é filho do presidente da festa, Beto Lahr.

Gusttavo Lima – Foto: Adilson Silva / Fotoperigo

Durante a negociação, Guilherme conta que tenta fazer um “casamento perfeito”, ou seja, definir uma data com o artista e que encaixe com outros cantores, principalmente aqueles que são uma aposta para a edição. “A gente tenta fazer o que fica bom para todo mundo, senão o artista pode falar que não vem. A maioria, graças a Deus, quer vir para Americana. Eles respeitam muito a festa. Às vezes a gente aqui não tem noção do quanto a festa é respeitada em outros estados do País”, explicou.

Zé Neto & Cristiano – Foto: Adilson Silva / Fotoperigo

Entre as novidades deste ano está a gravação do DVD do DJ Sevenn. O artista californiano toca no sábado, dia 18, depois de grandes nomes da música sertaneja: Jorge e Mateus, Zé Neto e Cristiano e Gustavo Mioto. De acordo com Guilherme Lahr, o DJ está com um projeto inovador. Ele garante que o público nunca viu nada parecido. “Partiu dele fazer a gravação. Eu não posso falar quase nada, mas será uma show surreal. O público vai endoidar”, comentou o diretor artístico do evento americanense.

MARÍLIA MENDONÇA

Para Guilherme, a morte da cantora Marília Mendonça, em acidente de avião ocorrido em novembro do ano passado, foi uma grande perda para todo o Brasil, e claro, também para a Festa do Peão de Americana.

“Hoje, ela estaria no nível do Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, do Henrique e Juliano e do Zé Neto e Cristiano, que são artistas de ponta. Infelizmente, foi muito triste o que aconteceu”, destacou.

Marília Mendonça – Foto: Adilson Silva / Fotoperigo

Ele disse ainda que a cantora já estava confirmada na grade dos shows e que ela cantaria ao lado da dupla Maiara e Maraísa, com quem formava o espetáculo “As Patroas”.

SUCESSO

A expectativa do diretor artístico é de que esta seja uma das melhores festas do peão dos últimos anos. “Fazia tempo que não via a festa com essa energia boa, é um dos melhores anos de venda e patrocínio”, finalizou Guilherme Lahr.

Shows são a principal atração do evento americanense – Foto: Adilson Silva / Fotoperigo

Programação:

10/06 Sexta

Henrique & Juliano

Barões da Pisadinha

Guilherme & Benuto

11/06 Sábado

Edson & Hudson

César Menotti & Fabiano

Gusttavo Lima

12/06 Domingo

Luan Santana

Pedro Sampaio

15/06 Quarta

Cabaré: Bruno & Marrone e Leonardo

Dennis DJ

17/06 Sexta

Maiara & Maraísa

Hugo & Guilherme

Alok

18/06 Sábado

Jorge & Mateus

Zé Neto & Cristiano

Gustavo Mioto

DJ Sevven

Juan Marcus & Vinícius (exclusivo para camarotes)

19/06 Domingo

Chitãozinho & Xororó