Festa do Peão de Americana: uma história de lutas e vitórias

Ao subir ao palco montado na Fidam (Feira Industrial de Americana), em junho de 1987, a cantora Nalva Aguiar dava início a uma festa destinada a entrar para a história do entretenimento no interior paulista. Mas ninguém que esteve presente ali podia prever esse futuro, pois até a Festa do Peão de Americana se tornar uma gigante do segmento country, muita coisa aconteceu, incluindo a morte de seu inspirador, mudanças de locais, crises econômicas e até uma pandemia, que paralisou o planeta por dois longos anos.

E assim como ocorreu na primeira edição da Festa do Peão, naquele final dos anos 1980, a 34ª edição, que tem início nesta sexta-feira, chega com um gosto especial. “É um momento muito feliz para todos nós. Afinal, desde 2019 não temos a festa. Estamos encarando ela como um recomeço após a pandemia”, compara José Roberto Lahr, o Beto Lahr, presidente do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), que organiza o evento desde seu início.

Trajetória de 34 edições da festa foi marcada por episódios emocionantes e inesquecíveis – Foto: Thais Rillo / Arquivo Pessoal

O presidente do CCA pode falar como testemunha ocular deste começo, pois foi ele que, ao ver e ouvir o locutor Zé do Prato, num rodeio no município de Tanquinho, em 1982, teve a ideia de criar algo similar em Americana, uma cidade que já caminhava para seus 200 mil habitantes, muitos deles vindos de cidades do Paraná, Minas Gerias e do norte de São Paulo, ou seja, com grande carga de apreço pelo gênero sertanejo, que até então não era a potência comercial que é atualmente.

“Entre a ideia e sua concretização foram cinco anos. Muita gente não botava fé, achava loucura”, relembra Lahr. Até mesmo fatores extras pareciam ser contra a realização desta primeira edição na cidade.

Evento americanense chega a 35 anos de existência – Foto: Thais Rillo / Arquivo Pessoal

Em 1984, quando um grupo de americanenses já dava os primeiros passos para o que seria a Festa do Peão, um rodeio clandestino chegou à cidade, ocorrendo de forma improvisada e sem os cuidados necessários de segurança, no bairro da Conserva. O resultado foi a morte de uma jovem, atacada por um touro. A tragédia aumentou a desconfiança de políticos, empresários e comerciantes para a ideia de fazer outro evento do tipo. O sonho teve que ser adiado por mais algum tempo.

Após muito esforço, finalmente a 1ª Festa do Peão de Boiadeiro de Americana ocorre, em 1987. O espaço da Fidam foi o escolhido, levando um público bastante expressivo ao local e mostrando a muitos que era possível organizar um rodeio de sucesso na cidade.

TENDÊNCIAS

Outro que viu o evento sair do papel e se agigantar foi José Luiz Meneghel, o Pé Meneghel, vice-presidente do CCA. O empresário, que é um dos responsáveis pela grade de shows da Festa do Peão, acredita que a capacidade de se adequar aos novos tempos e perceber tendências foi um dos fatores que levaram o evento a 35 anos, depois de estar entre os três maiores do Brasil no segmento, sendo cobiçado por artistas de renome e também por iniciantes.

Dupla Leandro & Leonardo se apresentou na Festa do Peão – Foto: Thais Rillo / Arquivo Pessoal

“Fomos um dos primeiros a trazer gente de fora do sertanejo. Isso era impensável, mas nós arriscamos. Hoje é normal ir a festas do peão ver gente do pop rock, DJs, grupos de pagode”, frisa.

Ao longo dos anos, nomes como Roberto Carlos, Daniela Mercury e Xuxa foram responsáveis por provar que não era só de sertanejo que dava para fazer uma festa do peão. “A base é o sertanejo, isso até hoje. Mas todas as modas do momento passaram pelo nosso palco. Quando trouxemos a Xuxa, por exemplo, muita gente achou errado. Hoje, tem de tudo em todas as festas, sejam elas grandes ou pequenas”, compara.

E a tendência para os próximos anos? Para os que fazem a festa, em time que está ganhando se mexe, sim, se for para melhorar e atrair mais público.

35 anos de arena lotada

Confira momentos marcantes que fizeram da Festa do Peão de Americana uma das maiores deste segmento em todo o Brasil

1987

Acontece na Fidam a 1ª Festa do Peão de Americana, tendo provas de cavalos e bois e as atrações musicais Nalva Aguiar e Cezar & Paulinho.

1988

A lenda da viola Tião Carreiro se apresenta na festa, realizando um sonho dos organizadores, que tentaram trazê-lo já no primeiro ano.

Zé do Prato, locutor que inspirou a criação da Festa do Peão de Americana – Foto: Thais Rillo / Arquivo Pessoal

1992

Morre Zé do Prato, que inspirou a criação da festa em Americana. A morte do lendário locutor quase levou ao fim do evento, já que muitos da organização não viam sentido em continuar sem ele.

1993

Fafá de Belém e Daniela Mercury trazem seus shows para Americana, quebrando a ideia de que só os sertanejos podiam cantar em rodeios.

1994

Jorge Ben Jor, estourado nas paradas com a música “W Brasil”, leva uma multidão à Fidam. Era a MPB (Música Popular Brasileira) pisando no palco dos sertanejos.

1996

Xuxa e Roberto Carlos desfilam sucessos na 8ª edição e isso gera grande repercussão em todo Brasil. Os shows são lembrados até hoje como pontos altos da história do evento.

1997

A dupla Zezé Di Camargo & Luciano bate o recorde de público da Fidam, levando 55 mil pessoas para vê-los no auge da carreira.

1998

A arena sai da Fidam e pelos dois anos seguintes a festa ocorre em Nova Odessa, num momento de baixa do evento, que perde muito de sua identidade ao sair de Americana.

2000

Pela primeira vez a festa acontece no recinto do Parque de Eventos do CCA, que a abriga até hoje, em um terreno comprado pelo clube à beira da Rodovia Anhanguera.

2010

Luan Santana bate o recorde de público do novo recinto, levando 60 mil pessoas para seu show. O número seria superado dois anos depois pela dupla Jorge & Mateus, que sustenta a marca de 65 mil pessoas até hoje.

2020

Faltando poucos meses para ter início o evento, a pandemia de Covid-19 paralisa o mundo e a festa fica dois anos sem acontecer, só retornando neste mês de junho de 2022.