Programação religiosa começa em 28 de julho

Novena prepara fiéis para celebração da transfiguração de Jesus, no dia 6 de agosto

A novena prepara para a celebração da transfiguração de Jesus - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

A programação religiosa do padroeiro Bom Jesus começa logo após o término da festa. Em 28 de julho tem início a novena, uma série de orações ao longo de nove dias. Nesse período, padres de outras paróquias são convidados a celebrar as missas na igreja.

Entre segunda e sexta-feira, a novena é sempre às 19 horas. No final de semana, seguem os horários regulares da missa, com um total de cinco entre sábado e domingo. Em cada dia da novena, uma pastoral estará à frente do momento de prece.

A novena é a preparação para a Festa da Transfiguração, celebrada em 6 de agosto. A passagem bíblica conta o episódio em que Cristo subiu ao Monte Tabor acompanhado dos apóstolos Pedro, Tiago e João. Nesta elevação, Jesus aparece sob uma nova forma, iluminado e brilhante. Surgem também as figuras de Moisés e do profeta Elias.

“A transfiguração é uma prefiguração (antecipação) da ressurreição de Jesus, que se transfigura diante dos discípulos e mostra a glória de Deus. A liturgia nos mostra essa espiritualidade de subir ao monte para nos transfigurarmos com o Senhor, uma mudança de vida e uma busca por essa luz divina, mas depois retornar, descer do Monte Tabor para o nosso cotidiano. Esta é a espiritualidade desse 6 de agosto”, explica o padre Marcelo Fagundes.

O líder destaca que as atividades religiosas acontecem após a festa para uma melhor organização e para não sobrecarregar os voluntários, responsáveis pelas duas atividades.

“É muito bonito porque temos voluntários que vêm ajudar a limpar a igreja, ornamentar, fazer o andor, colocar flores. As vestes que os padres, ministros e leitores usam também estão limpas, os objetos sagrados do altar cuidadosamente preparados e organizados pelos voluntários, que deixam tudo pronto para a celebração. Há todo um zelo das senhoras que ajudam na comunidade”, elogia o líder religioso da comunidade.

Coordenadora da programação religiosa do Bom Jesus, Arlete Trevisol destaca que a Festa do Padroeiro é um momento especial, pois os fiéis se unem para celebrar Jesus Cristo. “A festa da transfiguração é quando Deus manifesta sua glória no seu filho Jesus e este faz a ponte entre o céu e a terra. Para nós, paroquianos, e para todo católico, essa passagem tem uma importância muito grande pois nos faz crer ainda mais que Deus está vivo e vive entre nós manifestado em seu filho Jesus”, reforça Arlete.

Programação religiosa Bom Jesus

As atividades religiosas acontecem depois do término da quermesse