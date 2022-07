Gastronomia típica conquista público

Tradicionais pratos típicos de quermesse são atrativos no cardápio do evento

“A comida é um atrativo e um diferencial nosso”, se diverte o pároco da Igreja Senhor Bom Jesus, Marcelo Fagundes. Com a chegada da tradicional Festa do Padroeiro é difícil não pensar no cardápio da quermesse.

Repleto de comidas típicas de festas juninas e julinas, a 12ª Festa do Padroeiro Bom Jesus tem mais de 20 variedades, incluindo os pratos que fazem sucesso entre o público: batata em molho, frango a passarinho, pastel e o tradicional lanche de linguiça do padre.

“São comidas simples, mas que são preparadas com um toque especial pela nossa equipe”, diz o pároco. As comidas servidas na festa são todas feitas pelos voluntários.

Durante a festa, o público ainda pode concorrer a carnes na roleta de assados. Para concorrer, basta comprar um número e torcer para ser sorteado. Entre os prêmios estão cortes como pernil, frango, porco e leitoa. A roleta de assados é uma tradição nas festas.

As delícias estarão presentes em quatro dos cinco finais de semana de julho em que a festa acontece, mas a paróquia também programou um almoço mineiro para o último final de semana do mês.

O almoço mineiro acontece no dia 31 de julho, um domingo, das 12h às 14h. O cardápio conta com arroz, tutu de feijão, bisteca de porco, torresmo, ovo frito, banana, couve, salada e uma sobremesa. O convite para participar do almoço custa R$ 40. As bebidas não estão inclusas no valor.

O convite pode ser adquirido durante todos os dias em que a Festa do Padroeiro ocorre, a partir do dia 1º até o dia 23, enquanto ainda houver unidades. A venda também acontece na secretaria da pastoral da igreja, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Cardápio. Confira algumas das delícias que integram o cardápio da 12ª Festa do Padroeiro Bom Jesus:

Almoço mineiro – Foto: Divulgação

Batata em molho – Foto: Divulgação

Coces caseiros – Foto: Divulgação

Cuscuz – Foto: Divulgação

Espetinho – Foto: Divulgação

Frango a passarinho – Foto: Divulgação

Linguiça do padre – Foto: Divulgação

Pastel – Foto: Divulgação

Polenta frita – Foto: Divulgação

Frango a passarinho

O frango a passarinho é um dos pratos mais procurados e faz sucesso durante os dias do evento.

Batata em molho

A batata em molho é um dos pratos mais procurados pelos frequentadores da quermesse e não poderia faltar no cardápio da 12ª edição da festa.

Linguiça do padre

Tradicional na paróquia, o lanche de linguiça do padre começou a ser feito na primeira festa do padroeiro, em 2008, pelo pároco da época. O lanche é composto por linguiça toscana, linguiça calabresa, pimentão amarelo e vermelho, tomate, cebola, azeitona verde e preta, bacon e queijo.

Espetinho

Com três pontos de venda na festa, os espetinhos estarão disponíveis em três variedades: carne, queijo e kafta.

Doces caseiros

A festa conta com doces caseiros para adoçar o cardápio. Além deles, também há as opções de algodão doce, cocada, quebra queixo e sorvete Tartufo. Para quem quiser se esquentar enquanto toma algo, terá chocolate quente.

Polenta frita

A polenta frita também está no cardápio deste ano. Além dela, haverá ainda mandioca.

Vinho quente

Típico em festas juninas, o vinho quente estará presente na Festa do Bom Jesus. Além dele, também não poderia faltar o quentão e bebidas tradicionais: refrigerante, suco, cerveja e água.

Pastel

Quermesse não é quermesse sem o bom pastel. Na Festa do Bom Jesus estão no cardápio pastéis de carne, queijo e pizza.

Cuscuz

A deliciosa mistura quente de fubá, frango e condimentos faz parte do cardápio da quermesse.

Almoço mineiro

O tradicional almoço mineiro acontece no último domingo do mês.

*Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira