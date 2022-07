Expectativa é reunir mais de 30 mil pessoas em nove dias de festa

Evento afirma ter capacidade e expectativa de atender de 5 a 6 mil pessoas por noite - Foto: Arquivo - Liberal.JPG

Em sua 12ª edição, a Festa do Padroeiro Bom Jesus aguarda pelo menos 30 mil visitantes nos nove dias de quermesse na estrutura montada na Rua Dom Barreto, número 851, onde fica o salão social da comunidade. Ao LIBERAL, a organização do evento afirma ter capacidade e expectativa de atender de 5 a 6 mil pessoas por noite, o que resultaria em um público total de até 54 mil pessoas. Para isso, a festa teve sua estrutura atualizada e terá um forte esquema de segurança.

Tomando todo o mês de julho, a festa ocorre nos dias 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 e 31, começando às 19 horas. O festejo é realizado em um espaço com 3 mil metros quadrados de área coberta, projetada para abrigar 2,5 mil pessoas sentadas, em 400 jogos de mesas.

São três ambientes: salão principal, quadra e rua. Esta configuração ocorreu pela primeira vez em 2019, na última edição antes do início da pandemia da Covid-19, já vislumbrando o crescimento do público.

As crianças são bem-vindas na Festa do Padroeiro Bom Jesus, que oferece espaço para as brincadeiras, com pula-pula e escorregador.

Miguel Paiva, da coordenação de comunicação e marketing da festa, explica que as barracas continuam com o mesmo layout, mas foram remodeladas. Nesta edição, a organização do evento inaugura estruturas metálicas, em substituição às antigas de madeira.

Miguel Paiva destaca que a estrutura para este ano foi aperfeiçoada – Foto: Marcelo Rocha – Liberal.JPG

“Foram várias exigências feitas pelos bombeiros e pela prefeitura, que melhoram a estrutura da festa neste ano. Hoje as barracas têm canalização de gás e a festa está muito mais profissional do que no passado, para dar muito mais segurança e tranquilidade para todos”, afirma.

Por falar em segurança e tranquilidade, a organização também esclarece que a Festa do Padroeiro vai contar com uma equipe particular de segurança no local, com pelo menos 20 profissionais, além do apoio da Gama (Guarda Municipal de Americana), com base móvel e câmera de monitoramento, e policiamento da PM (Polícia Militar).

“Nossa festa é extremamente familiar, atrai muitas crianças e pessoas de todas as idades, então contamos com esse apoio para dar todo o respaldo para uma festa tranquila, sadia, que todo mundo venha e possa curtir com a família”, aponta Miguel, acrescentando que a festa também atrai visitantes de outras cidades da região de Campinas.

Haverá interdição da Rua Dom Barreto todas as sextas-feiras a partir das 17 horas e nos sábados a partir das 15 horas, com reabertura logo após os shows, por volta de 23 horas. Quanto ao estacionamento, será livre, pelas ruas do bairro.

Todas as noites, após a festa, uma equipe de voluntários se compromete em fazer a limpeza total da rua, o que o padre Marcelo Fagundes acredita ser um diferencial. “É a nossa comunidade trabalhando em prol dela mesma, em uma festa feita por voluntários”, ressalta.