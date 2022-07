Amor e união guiam Festa do Bom Jesus

Quermesse cresce com o envolvimento da comunidade e torna-se relevante no calendário de festas da cidade

A construção da nova igreja, inaugurada em 2016, motivou a realização da primeira festa, em 2008

“A missão nasce do amor!”. Esta é a frase que conduz a realização da 12ª Festa do Padroeiro Bom Jesus, promovida pela Paróquia do Senhor Bom Jesus, no Jardim Girassol, em Americana. A grande quermesse começou a ser realizada em 2008 com o intuito de angariar fundos para a construção da nova igreja, inaugurada oito anos depois. Entretanto, o financeiro não é o único motivo para a festa, muito menos o principal. A união, essencial para a vida e espiritualidade da comunidade, sobressai a cada ano.

É o que aponta o padre Marcelo Fagundes, um dos coordenadores do evento desde a edição de 2019. “Percebemos que o principal é a unidade da comunidade. Nossos membros se unem para trabalhar e isso cria um vínculo, força de união. É um momento de muita alegria, amigos se reúnem, famílias se encontram, conversam, partilham. São valores que vão se agregando à festa, e isso é imensurável. Percebemos o amor dos voluntários com a comunidade”, destaca.

Padre Marcelo Fagundes

Tradicional em Americana, com 64 anos de história e localização central, a comunidade passou por um período de transição quando a antiga “igrejinha” — como era carinhosamente apelidada a capela — foi demolida para a construção do novo templo. O projeto com arquitetura moderna, formato diferenciado e vitrais coloridos fez com que a comunidade ampliasse as quermesses que já eram realizadas.

Hoje, segundo o padre Marcelo, a igreja está quase finalizada, faltando apenas detalhes de arte sacra, incluindo o painel principal do altar, que devem ser realizados nos próximos anos. Ele diz que a festa continua fundamental, não só para a finalização da obra, mas também para a manutenção dos espaços da igreja, que além do templo possui salão paroquial e centro pastoral.

Apesar de jovem, na comparação com outras quermesses americanenses, a Festa do Padroeiro Bom Jesus é relevante no calendário julino do município devido à sua gastronomia típica, programação de shows gratuita e, especialmente, o acolhimento da comunidade para com os visitantes.

Carlos Casagrande, representante comercial de 64 anos e um dos coordenadores do evento, destaca o ambiente familiar do evento. “É uma festa da comunidade para a comunidade. Começou assim, e hoje é um evento conhecido e reconhecido na cidade. Começou simples e continua, mas tomou uma proporção muito maior, cresceu, sem dúvida”, diz.

Carlos Casagrande

Para Miguel Paiva, publicitário com 36 anos de vida e o mesmo tempo de paróquia, que atua na coordenação da comunicação e marketing da festa, a variedade de atrações é o que garante a relevância do evento.

“Temos a gastronomia agradando quem está a fim de comer uma coisa legal e diferente. Atraímos um público com mais idade, que está querendo participar de um evento familiar, tranquilo, sem empurra-empurra, briga, nada que vai prejudicar a diversão dele, e que terá uma música legal, da época dele. Atraímos as crianças, que terão a oportunidade de brincar, porque teremos os brinquedos e os docinhos que elas gostam. Atraímos casais, que vão poder jogar o binguinho. O sucesso está na variedade e pluralidade de atividades e espaços que temos na festa”, aponta ele, que ressalta a fé como motivação para o trabalho em comunidade.

“Tentamos construir um futuro de fé, de igreja. O que fazemos hoje não é para hoje, é para perpetuar no futuro. A paróquia tem 64 anos e eu quero que ela tenha mais 64. Desejo que meus filhos um dia possam participar. Minha maior motivação é pela minha fé, pelo Cristo ressuscitado, e principalmente pela perpetuação da história da paróquia”, finaliza.