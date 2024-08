Fé e dedicação: a importância dos voluntários da Festa de São Benedito

A Festa da Paróquia de São Benedito, em Americana, é um dos eventos mais esperados pela comunidade católica local. Ela é muito mais do que uma celebração religiosa; é uma manifestação de fé, dedicação e serviço ao próximo.

Esses valores são especialmente evidentes no trabalho dos voluntários, que dedicam seu tempo e esforços para garantir o sucesso do evento.

Adriana Cristina Freitas dos Santos Foganholi e Edivaldo Foganholi – Foto: Leonardo Matos / Liberal

Roberto Morelato Louzada, de 50 anos, e sua esposa, Renata Pagani Louzada, de 51 anos, são exemplos dessa devoção. Há cerca de 17 anos, o casal se juntou à equipe da Pastoral do Batismo e, desde então, contribui ativamente na Festa de São Benedito, servindo na popular barraca do milho e pamonha.

A relação do casal com a paróquia começou a se fortalecer em 2006, quando participaram do ECC (Encontro de Casais com Cristo), um movimento de evangelização que já conta com 41 anos de história na paróquia.

Roberto e Renata lembram-se com carinho do acolhimento que receberam da comunidade. “Chamava nossa atenção a alegria e o cuidado em tudo que faziam, e isso nos deixava mais sedentos por fazer parte e compartilhar daquela mesma alegria”, conta Roberto. Eles acreditam que essa alegria vem de Jesus Cristo Eucarístico, e que é essa fé que os motiva a continuar servindo.

Maria Aparecida Costa Berne e João Antônio Berne – Foto: Leonardo Matos / Liberal

A devoção a São Benedito é uma parte central da vida do casal. Em um dos momentos mais difíceis que enfrentaram, durante uma novena dedicada ao santo, eles pediram pela saúde da filha caçula, Clara, que enfrentava um quadro de epilepsia há quase três anos.

O casal relata que, no penúltimo dia da novena, foram agraciados com uma imagem de São Benedito, o que consideraram um sinal de que tudo ficaria bem. Pouco tempo depois, exames confirmaram que Clara estava livre da condição neurológica, e ela pôde iniciar o desmame da medicação. Em 2020, ela encerrou o tratamento. “Confiamos plenamente que essa graça foi alcançada por meio das orações e intercessão de nosso São Benedito”, afirma Roberto.

Outra figura inspiradora entre os voluntários é Maria Aparecida Costa Berne, de 77 anos, e seu marido João Antônio Berne, de 85 anos. Eles são voluntários na paróquia desde 1984 e já contribuíram em diversas pastorais e movimentos, como o ECC, Liturgia, Catequese Matrimonial, Ministros da Eucaristia e Mãe Rainha.

Wagner Pinto Sério e Marilei Drigo Sério – Foto: Leonardo Matos / Liberal

Durante a festa, Maria Aparecida já ajudou na preparação de almoços e jantares, além de ser responsável pela montagem do pastel na barraca. “Me identifico com São Benedito pelo seu exemplo de humildade, caridade e principalmente pelo serviço que ele realizava. São Benedito era cozinheiro, e eu sempre trabalhei na cozinha dessa paróquia. Ele é meu grande intercessor”, revela Maria Aparecida. Para ela, ser voluntária é seguir o ensinamento de Jesus: servir a Deus e ao próximo.

Wagner Pinto Sério, de 59 anos, e sua esposa Marilei Drigo Sério, de 61 anos, são voluntários relativamente recentes, tendo começado em 2019. Eles fazem parte da equipe de eventos da paróquia e hoje estão diretamente envolvidos na organização do bingo durante a festa.

Marilei, que é artesã, vê no voluntariado uma forma de retribuir o amor fraterno que recebem. “Ser voluntário é entrega a um serviço onde o retorno vem em forma de amor, humildade e reunir pessoas em um ambiente saudável. É também dar testemunho de fé através do voluntariado”, afirma.

Roberto Morelato Louzada e Renata Pagani Louzada – Foto: Leonardo Matos / Liberal

O casal Edivaldo Foganholi, de 58 anos, e Adriana Cristina Freitas dos Santos Foganholi, de 55 anos, são voluntários desde 2021. Edivaldo atua como coordenador da barraca do churrasco junto com a mulher.

Para ele, o voluntariado na festa é mais do que uma simples tarefa; é uma oportunidade de vivenciar os ensinamentos católicos que tanto valoriza, especialmente a humildade e generosidade de São Benedito, um santo que ele admira por seu exemplo de vida como cozinheiro e servo humilde.

“Ser voluntário na festa representa para mim vivenciar um pouquinho do que São Benedito praticou: humildade, generosidade e ser cozinheiro”, reflete Edivaldo.

