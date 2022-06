Fãs da festa revivem boas lembranças familiares, românticas e até de paixão

Reviravoltas sobre relacionamentos e loucuras por artistas estão entre as memórias de quem não perde a Festa do peão por nada

Dois anos sem Festa do Peão de Americana e frases como “não vejo a hora de chegar”, “estou super ansiosa” e “sempre gostamos da festa” pipocaram das bocas das pessoas entrevistadas. A fim de ouvir apaixonados pelo evento, a reportagem convocou os seguidores do LIBERAL no Instagram a contarem suas melhores histórias vividas no evento. O resultado é um compilado de evidências do motivo de a Festa do Peão ser tão querida em nossa região.

Camila Ricardo mostra a foto do pai, conhecido como Pedrinho das Éguas, com quem ela aprendeu a gostar da Festa do Peão – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

TRADIÇÕES FAMILIARES

A festa tem um lugar especial no coração de Camila Ricardo, analista de departamento pessoal de 43 anos e filha de Pedro Ricardo, um importante apoiador do evento, conhecido na cidade como Pedrinho das Éguas, falecido há 10 anos, aos 60. Ela conta ter acompanhado o pai no rodeio americanense durante toda a vida, além de desfiles e encontros de cavaleiros Estado afora.

“Meu pai gostava do rodeio e entendia muito, sabia dos cavalos, dos bois, quem eram os peões, quem ia montar, se tinha ido bem ou não. Eu acompanhava bastante e sou apaixonada pela festa até hoje, sempre fui todos os dias, com família ou amigos”, conta Camila.

Regiane Pereira com a foto de quando foi princesa do evento – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A enfermeira Regiane Crisóstomo Pereira, de 35 anos, que já foi princesa do evento, conta que a Festa do Peão também marcou muitos dos seus momentos familiares, especialmente com o pai, Mário Crisóstomo Pereira, que faleceu há 8 anos, com 61.

“Meu pai tinha uma loja e uma época ele vendia ração para os cavalos e bois da festa, então eu adorava ir com ele entregar ração para ver as montagens, e também íamos muito na festa juntos. A gente gostava de ir para ver o rodeio. Ele conhecia o pessoal da festa e ficávamos conversando, era muito gostoso. Estou ansiosa para a festa deste ano”, comentou.

Juliana Carla Tavoloni Mutti (a terceira da esquerda para a direita) e sua família na Festa do PeãoJuliana Carla Tavoloni Mutti (a terceira da esquerda para a direita) e sua família na Festa do Peão – Foto: Arquivo Pessoal

Juliana Carla Tavoloni Mutti, psicóloga de 36 anos, também lembra de frequentar rodeios e shows desde a infância.

“Minha mãe levava a gente e outras crianças da rua, nossos vizinhos. Criançada, ficávamos na arquibancada, era muito bom. Era muito frio e minha mãe levava mantas para nós, coxinhas em potinhos, assistíamos o rodeio, ficávamos um pouco para o show e voltávamos para casa. Eu devia ter quatro ou cinco anos, e minha irmã, dez. Temos essa lembrança e até hoje vamos à festa, levamos nossos pais. Estamos ansiosos depois da pandemia, com bastante expectativa”, falou.

Karla Kitamura Gariglio e o marido, Nilson César Gariglio – Foto: Arquivo Pessoal

AMOR NO AR

“Santa Festa do Peão!”, afirma a encarregada de produção Carla Kitamura Gariglio, de 39 anos, casada com Nilson César Gariglio, autônomo de 43. Além de amar a festa — reencontro com amigos, bons shows e o tradicional lanche de pernil — eles contam que o evento foi a oportunidade para reatarem o namoro em 2004, em um show da banda Charlie Brown Jr.

“Fazia algum tempo que não nos encontrávamos. O show começou, estávamos assistindo, quando senti uma pessoa perto, me perguntando se eu topava um ‘flashback’. Dai em diante as coisas mudaram, assumimos nosso namoro, noivamos e casamos. Hoje temos uma filha de 10 anos, que também já vai à festa”, lembra Carla, que neste ano está contando os minutos para o show da dupla Chitãozinho & Xororó chegar.

Karina Nogueira começou seu namoro com Lucas na festa – Foto: Arquivo Pessoal

Outro namoro que vingou e teve início na Festa do Peão é o de Karina Pires Nogueira, estilista de 29 anos, e Lucas Moraes Oliveira, educador físico de 31. “Eu frequentava a festa com os meus pais e as minhas irmãs, e depois, quando fiquei adolescente, comecei a ir sozinha com amigos. Eu amo o rodeio, é a parte do ano que eu mais gosto”, conta ela, que já foi eleita rainha do evento.

“Eu e Lucas nos conhecemos na escola, eu tinha 17 anos. Foi uma surpresa, ele ajoelhou na arena, depois do show de Zezé de Camargo & Luciano, um dia depois do Dia dos Namorados. Não nos separamos mais, estamos casados há 1 mês. Nos divertimos muito na festa”, relatou.

Tatiane é fã do cantor Daniel e se vestiu de noiva para se “casar” com o sertanejo, que a chamou ao palco do show, em 2003 – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

PAIXÃO SERTANEJA

Amante da Festa do Peão e da música sertaneja, Tatiane Cristina Caetano do Prado, secretária de 38 anos, conta ter feito uma loucura para chamar a atenção do cantor Daniel, aos 16 anos, quando ele veio a Americana, em 2003. Ela se vestiu de noiva e foi atrás dele em uma emissora de rádio da cidade, onde ele faria uma participação ao vivo antes do show.

“Consegui um vestido emprestado, comprei buquê, fiz alianças, fui na frente da rádio. Pensei ‘se eu não conseguir hoje, não consigo mais’. E consegui. Como eu me esqueci de levar buquê e alianças à tarde, ele me recebeu no palco na festa, à noite. Levei um cartaz dizendo que eu era a noiva que havia esquecido as alianças, então ele me chamou no palco. Eu entreguei as alianças, ele guardou no bolso e o buquê ele jogou para as pessoas da arena”, conta Tatiane.

Thamara aponta um show de Luan Santana como inesquecível – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Os shows também conquistam Thamara Chapeletti, empresária de 30 anos, desde que o evento era realizado na Fidam. Chitãozinho & Xororó e Claudia Leitte marcaram época, mas é o show de Luan Santana que ela guarda na memória.

“Em 2009, Luan Santana parou a rodovia. Estava um frio lascado e fomos a pé na estrada, correndo, pois o show havia começado às 19 horas. Nesse dia, minha bota voltou toda suja e me lembro que pensei em não jogá-la no lixo, pois seria uma lembrança do melhor dia com meus amigos”, recorda.