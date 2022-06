Em busca do conforto

Aumento do número de camarotes e modernização dos espaços são apostas da organização neste ano de retomada da Festa do Peão de Americana

A Festa do Peão de Americana está diferente nesta 34ª edição, pelo menos conceitualmente. O primeiro impacto de quem adentrar o recinto do evento, que começa nesta sexta-feira, será na visão da antiga arquibancada, que ganha novo desenho para abrigar um aumento substancial nos espaços premium, uma solução tomada pela organização em razão da própria demanda do público.

“Nos últimos anos já vínhamos notando essa tendência da procura por áreas vips, camarotes, espaços com maior conforto. Ao mesmo tempo, é nítido que o público das antigas arquibancadas tem ficado mais jovem, então prefere ficar na arena, próximo do palco durante os shows, vendo o artista de perto. O que estamos fazendo é melhorar para todo mundo: quem prefere os camarotes, terá mais opções; os que ficam na arena, terão melhor visão do palco”, resume Pé Meneghel, vice-presidente do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana).

Parque de Eventos do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana) oferece grande estrutura ao público da festa – Foto: Festa do Peão de Americana / Divulgação

Essa tendência de ampliação dos “espaços especiais” começou a tomar forma nas últimas décadas, quando organizadores de festivais pelo Brasil notaram as boas vendas de ingressos nas chamadas áreas vips, tradicionalmente mais caras.

A Festa do Peão já flertava com esse foco desde a década passada, mas neste ano virou algo concreto, como demonstram as ações. Por dia, os organizadores esperam um público de aproximadamente 35 mil pessoas.

As áreas vips, no entanto, somadas, devem ter um acréscimo de até 40% de público. “Essas mudanças já estão surtindo efeito antes mesmo da festa. É um dos melhores anos em relação a venda de ingressos e também de patrocínio”, adianta Guilherme Lahr, diretor artístico da festa.

Busca de novos espaços para o público do evento foi uma das prioridades da organização em 2022 – Foto: Adilson Silva / Fotoperigo

As mudanças seguem uma tendência que deve ser acentuada. “Tudo isso vem para o bem, para oferecer alguns serviços diferenciados e, desta forma, agradar a todos, inovando e modernizando”, reforça Beto Lahr, presidente do CCA.

Então, quer dizer que o velho rodeio, baseado em provas a cavalo e bois e shows sertanejos é coisa do passado? O próprio Lahr faz questão de derrubar a ideia. “Jamais vamos perder a tradição e a cultura sertaneja, que são a razão de todo o nosso trabalho”, explica.

Serviço

Os ingressos podem ser comprados através do site festadopeaodeamericana.com.br. O Parque de Eventos do CCA fica na Rodovia Anhanguera, KM 121, em Americana.

Os detalhes dos camarotes

É nas laterais da arena que serão instalados os três conceitos de área vip trazidos para Americana neste ano. São o Camarote Brahma, Camarote Super Bull e Open Super Bull. Também chega à cidade o Rancho Brahma, testado com sucesso em Barretos, no final do ano passado.

Camarotes são disputados pelos frequentadores do evento – Foto: Adilson Silva / Fotoperigo

O Camarote Brahma está localizado ao lado esquerdo do palco, com open de comida e bebida e “aquela camisa vermelha tão desejada”, como destaca o próprio site oficial da festa. Oferece ainda acesso direto ao front stage (frente ao palco) e vista privilegiada da arena.

Do lado direito fica o Camarote Super Bull, que já existia, mas foi ampliado neste ano. Ele tem banheiros e bares exclusivos, com acesso ao setor front stage. É dentro do Super Bull que está também o Open Super Bull, espaço que tem o badalado sistema de “bar aberto”. O Rancho Brahma, posicionado atrás do Camarote Brahma, tem acesso permitido somente ao público que optou pelo convite do Camarote Brahma.

“As melhores comidas e bebidas serão oferecidas em um ambiente temático e confortável”, reforça Guilherme Lahr, diretor artístico da festa.

Mas nem só de novidade vive a área vip. O tradicional “Camarote Americana”, ponto de encontro de famílias e amigos, continua firme e forte para o público. É um espaço amplo, com serviço de bar e com exclusivo ambiente “relax”, com bancos e poltronas para maior comodidade. Seu acesso pelo lounge oferece todo conforto da estrutura do “Americana Hall”, com banheiros de alvenaria e bares.

Estacionamento ganha ponto para transporte por aplicativo em 2022

Há três anos, quando aconteceu a última Festa do Peão de Americana, o transporte por aplicativo já existia. No entanto, sua popularização foi ampliada neste período.

Tendo isso em mente, a organização da 34ª Festa do Peão de Americana criou neste ano um espaço para o segmento, pensando em facilitar a vida de quem deseja deixar o carro em casa para ir ao evento. “Achamos que muita gente deve utilizar essa opção, até para que não tenham que se preocupar com bebidas”, prevê Pé Meneghel, vice-presidente do CCA.

Aos que querem ir de carro, o estacionamento tem 8 mil vagas. Os valores são de R$ 50 para carros nos dias 10, 12, 15, 17 e 19; e R$ 70 nos dias 11 e 18.

O espaço ainda tem os preços de R$ 30 para motos, R$ 80 para vans e R$ 100 para ônibus, em todos os dias de evento.