Domingo da Família São Vicente: uma parceria de sucesso

O Domingo da Família, promovido pela rede Supermercados São Vicente, em parceria com o CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), chega neste ano à 13ª edição na Festa do Peão de Americana.

O já tradicional evento foi um sucesso de adesão entre os frequentadores da festa desde o seu início, em 2008, sendo hoje referência para festividades no setor de entretenimento.

Domingo da Família está em sua 13ª edição – Foto: Adilson Silva / Fotoperigo

Nestes 12 anos de parceria, mais de um milhão de pessoas puderam passar pelo recinto da Festa do Peão e se emocionar junto à família com os shows. O São Vicente entrou na parceria com o CCA com objetivo de revitalizar os domingos do evento americanense.

“A gente trouxe o público familiar de volta para a festa. Eu, particularmente, fiquei muito feliz em ver famílias inteiras chegando naqueles dois primeiros domingos e depois nos anos seguintes”, lembrou o diretor-presidente do São Vicente, Marcos Cavicchiolli.

Marcos Cavicchiolli é o diretor-presidente da rede São Vicente – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Os ingressos dos domingos da 34ª Festa do Peão de Americana foram disponibilizados no valor promocional de R$ 30 nas lojas dos Supermercados São Vicente e do Arena Atacado, localizadas em Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Hortolândia, Sumaré, Piracicaba, Indaiatuba, Mogi-Mirim, Cosmópolis, Salto, Itu, Sorocaba e Barueri.

Os clientes da rede ainda puderam ganhar os ingressos comprando R$ 70 em produtos de marcas selecionadas.

Luan Santana se apresenta no primeiro domingo, dia 12 – Foto: Adilson Silva / Fotoperigo

Neste ano, o primeiro Domingo da Família São Vicente acontece no Dia dos Namorados, 12 de junho, e traz ao palco da festa os embalos românticos de Luan Santana, que acaba de lançar o DVD Luan City. No mesmo dia, para animar o público, a festa recebe pela primeira vez o DJ Pedro Sampaio.

No encerramento, dia 19 de junho, a atração será o show de Chitãozinho & Xororó, dupla que se apresenta com repertório comemorativo de 50 anos de carreira na música.

Dupla Chitãozinho & Xororó se apresenta no último Domingo da Família, no encerramento da festa – Foto: Foroperigo

“A gente está bastante ansioso e com a expectativa muito grande. Bastante confiante de que vai ser uma festa muito boa e, quem for assistir e puder participar, vai gostar bastante”, finalizou Cavicchiolli.

