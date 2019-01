Derli Papelaria aposta na tecnologia

Para mandar mensagens, fazer ligações e agora cotação do material escolar da garotada. O Whatsapp se tornou um grande aliado dos pais, neste início do ano, para pesquisar preços da lista de material. “Em vez de perder tempo e paciência no trânsito, indo de um lugar ao outro, o pai faz a foto da lista e envia para nós lá de casa ou do trabalho e, em poucos minutos, retornamos com o orçamento completo para ele. É mais praticidade e economia para o cliente”, ressalta o proprietário da Derli Papelaria, Lucas Leoncine.

O serviço de cotação através do aplicativo já era oferecido pela papelaria às empresas e, este ano, foi estendido aos pais. “As empresas se utilizam muito desse recurso e acaba sendo o mais fácil até para especificar o tipo de material necessário. Um recurso muito melhor que o e-mail, que ainda disponibilizamos para os pais, e mais rápido”, explica. A divulgação do WhatsApp da Derli Papelaria foi feita na própria loja e pelas redes sociais. No ano passado, a loja lançou o próprio e-commerce para compras do material pela internet.

O valor cotado considera os itens base, ou seja, os itens com preço mais em conta na loja. Se a ideia é comprar um caderno ou mochila de um determinado personagem, por exemplo, estes itens devem ser especificados pelos pais. E se há exigência da criança por um determinado personagem, a sugestão é comprar o quanto antes para garantir bom preço. “Nos preparamos para o Volta às Aulas ainda em setembro. A experiência de mercado permite que a gente antecipe tendências e faça estoque”, explica Leoncine. Quando o estoque acaba e uma nova remessa é necessária, o valor sofre reajuste e é repassado aos pais. “Além do preço mais alto, o item demora sete, dez dias para chegar à loja nessa época do ano”, completa.

Para ter um melhor desconto na lista de material, a sugestão é concentrar as compras em um único local. “Comprar um pouquinho ali e outro pouquinho lá nem sempre traz economia, pois tem o gasto para ir de um lugar ao outro, às vezes tem que pagar estacionamento… Quanto mais itens comprar em uma loja, maior o poder de barganha do cliente e pode ‘chorar’ que o desconto vem”, diz o empresário.

São mais de sete mil itens na loja, atendendo as listas dos principais colégios e escolas de Americana. Além da linha escolar, a Derli Papelaria conta com outras três frentes de trabalho: Hobby & Arte, Atendimento à Empresas (Office) e Serviços de Papelaria como encadernação, plastificação, digitalização e cópia de documentos, e confecção de carimbos.

Primeira vocação de um adolescente

A Derli Papelaria foi fundada em 1997 por Lucas Leoncine, na época com 14 anos. Os pais contribuíram com uma quantia em dinheiro e a mãe, além do nome, emprestou os anos de experiência em comércio para ajudar o filho na empreitada.

Após dois meses, a antiga loja de armarinhos e aviamentos no Jardim Ipiranga, mudou sua vocação devido a demanda por material de papelaria no bairro. O serviço é mantido até hoje e é uma das quatro frentes de trabalho da Derli Papelaria.

Colas especiais, tinta para tecido, retalhos e papéis para decupagem nacionais e importando, são alguns dos produtos comercializados nessa parte da loja. “Essa parte é destinada ao artesanato, aviamentos, pintura… e ela acaba atendendo a frente ‘escolar’ para os menores também”,comenta Leoncine. Foto:

Consultoria personaliza às empresas de todas as áreas

O atendimento às empresas se tornou uma das frentes de trabalho da Derli Papelaria, há três anos, a fim de atender a demanda do setor por materiais e serviços de papelaria. Com visita in loco e delivery, Leoncine atende mais de 50 empresas nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa e Sumaré. “As empresas buscam cada vez mais por soluções baratas e de qualidade e acabamos prestando um serviço de consultoria, ou seja, elas nos apresentam um problema, nós fazemos uma análise das necessidades de cada uma e apresentamos uma solução. Um serviço totalmente personalizado para elas”, ressalta o empresário.

A inclusão de novos produtos como bobinas térmicas para impressão e parcerias com grandes empresas do setor com a Suzano Papel e Celulose, contribuem para manter a lista de produtos e serviços diferenciada e com os melhores preços.

SERVIÇO

Derli Papelaria

Rua Itapemirim, 517,

Jd. Ipiranga – Americana

Contatos: 3406-6662 / 99987-6662 (whatsapp)

papelaria@derlipapelaria.com.br

delipapelaria.com.br