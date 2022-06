Coragem a toda prova

Ficar oito segundos sobre um touro de quase uma tonelada pode transformar um peão em herói dos fãs de competições de rodeio. No entanto, essa marca é o resultado final de um grande processo, que exige meses de treinamento dos atletas, assim como de cuidados com os animais que participam dessas provas.

Em dois finais de semana da 34ª Festa do Peão de Americana, a cidade recebe duas etapas de competições que reúnem os melhores atletas e animais do Brasil, que disputam alguns prêmios que podem atingir cifras altíssimas.

Iron Cowboy é uma das atrações das montarias em touro no rodeio americanense – Foto: Adilson Silva / Fotoperigo

No primeiro final de semana, entre os dias 10 e 12, cerca de uma centena de peões e amazonas competem na etapa PBR (Professional Bull Riders), em provas dos Três Tambores (a única com participação feminina), cavalos cutianos e touros.

No final de semana seguinte, entre os dias 17 e 19, ocorre a etapa Iron Cowboy. Nele, peões se classificam e somam pontos para provas em rodeios internacionais, além do título “cowboy de ferro”, um dos mais desejados do circuito competitivo.

“Dá para afirmar que não tem prova sem emoção, até porque alguns dos melhores peões estarão aqui na cidade nessas duas semanas”, disse João Frizzo, diretor de rodeios do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana).

As montarias em cavalos também estão entre as provas preferidas do público – Foto: Adilson Silva / Fotoperigo

BASE

Muito antes das festas de peão se tornarem o que são hoje, eram as disputas sobre cavalos e touros que fizeram nascer esse tipo de evento. E mesmo hoje, com toda a tecnologia e badalação que envolve o evento, há muita gente que acompanha com entusiasmo a disputa entre peões e animais. “As etapas classificatórias para as provas dos Três Tambores, por exemplo, acontecem pela manhã e sempre temos um bom público na arena acompanhando. É gente que vê nas provas a essência do rodeio”, reforçou Frizzo.

TOP

O circuito PBR, o mais famoso do mundo dos rodeios, está em Americana desde 2006. Além de atletas de altíssimo nível, ele transporta para o município mais de 200 animais, entre bois e cavalos.

Montarias em cavalos – Foto: Adilson Silva / Fotoperigo

“É uma operação de guerra que envolve criadores, veterinários e todo o cuidado com esses animais, que são a elite de suas respectivas raças, são animais lindos e muito bem tratados”, avisa o diretor de rodeios.

A etapa do Iron Cowboy é a mais esperada deste ano, afinal ela é uma exclusividade da festa de Americana. O vencedor pode chegar a ser premiado nos Estados Unidos nas etapas seguintes, sagrando-se o melhor peão do planeta. “A final dela no dia 19 é como uma final de campeonato, cheia de emoção”, destacou Frizzo.

Montarias em touros – Foto: Adilson Silva / Fotoperigo

Perguntas e respostas

O trato com os animais é sempre uma dúvida e uma polêmica entre os apreciadores de rodeios e as entidades de proteção aos animais. Tiramos algumas dúvidas junto à PBR (Professional Bull Riders) sobre esse assunto:

Quais as características desses animais de rodeio?

A PBR Brazil insere em seus campeonatos apenas os criadores de touros de pulo que seguem estritamente todas as regras exigidas pela liga esportiva e pelos órgãos competentes.

Como garantir a saúde do animal durante esses eventos?

A saúde dos animais é a principal preocupação, tanto que a empresa mantém uma equipe de veterinários exclusiva e própria. Para isso, todos os animais que disputam os campeonatos passam por um rigoroso check-up antes de entrar na arena. Ao menor indício fora dos padrões de saúde exigidos, o touro não é colocado para pular.

Os testículos dos animais são realmente apertados para que eles pulem?

Existe um mito de que se amarra ou aperta o testículo do animal. Pular faz parte de sua natureza, tanto é que existe trabalho de genética nos países onde a PBR está, como o Brasil, onde são cruzados vacas e filhos de touros de montaria para perpetuação desta característica.

Montarias em touros – Foto: Adilson Silva / Fotoperigo

Mas eles são obrigados a pular?

Não há como fazer com que um touro desperte a habilidade para o esporte. Para se ter ideia, em um rebanho com 100 touros, apenas 4% possui capacidade para torneios, já que não há como desenvolver a índole de um animal para o pulo.

Os animais são feridos de alguma maneira?

Não. A pele de um touro é de cinco a sete vezes mais espessa que a pele humana. Os competidores da PBR utilizam esporas de pontas arredondadas, permitidas nas especificações da lei federal.

Como os animais são tratados no dia a dia?

Os touros de montaria que competem na PBR recebem tratamento com alimentação balanceada, banhos diários, aveia, transporte adequados e acompanhamento veterinário.