Conforto e segurança em meio à natureza

Um espaço com toda segurança e conforto de um loteamento fechado, em meio à natureza. Essas são as principais características do Jardim Recanto das Águas, condomínio inaugurado no final de 2018, em Nova Odessa, e com uma localização privilegiada na Avenida Rodolfo Kivitz. Com muitas árvores, ar puro, áreas de lazer e uma lagoa, o espaço é ideal para quem quer o melhor para a família, sem abrir mão da qualidade de vida dos centros urbanos.

“A maior vantagem de se viver num loteamento fechado como esse é a tranquilidade com seu patrimônio, por não estar vulnerável a roubos e assaltos, além da questão do ambiente calmo, sempre organizado”, explica Felipe Gianetti, diretor da AVT Incorporadora. “O Recanto das Águas também conta com ambiente familiar. As crianças podem brincar nas ruas sem preocupação ou usar as áreas de lazer, como os parques, quiosques, quadras poliesportivas e muitas áreas verdes”, ressalta.

De acordo com Gianetti, Nova Odessa foi uma escolha óbvia para o empreendimento. Com crescimento forte, a cidade tem atraído empresas, além de ser um local de fácil acesso a todo o interior paulista. “Nova Odessa é uma cidade pequena, mas muito acolhedora e com grande potencial de crescimento”, aponta o diretor. “Hoje, a cidade é o melhor custo-benefício para esse tipo de produto, tanto para as empresas que empreendem como para os possíveis compradores. A qualidade desse loteamento é a mesma das cidades próximas”.

Para ele, o diferencial do Jardim Recanto das Águas é justamente seus pontos mais atrativos: “O local, a natureza, o ar, aquela região, que é muito agradável de se viver… Isso tudo se torna um grande diferencial”. Foto:

Além dos pontos já elencados, o loteamento também conta com muitas opções de conveniência nas proximidades. São farmácias, padarias, supermercados, postos de combustível, entre outros pontos comerciais, além da sua proximidade com o centro da cidade. “Mas tudo isso com a segurança por ser um loteamento murado e muitas opções de lazer internamente”. Outro ponto que chama a atenção no projeto é a preocupação com os detalhes. Na avenida principal do condomínio, por exemplo, toda a fiação elétrica será subterrânea.

Para as famílias interessadas, Gianetti reforça a facilidade de se adquirir um dos lotes, com áreas a partir de 300 m². A entrada é facilitada e o restante pode ser pago em até 144 parcelas direto com a loteadora. Segundo Gianetti, a relação custo-benefício tem atraído interessados de toda a região.

“Todos esses detalhes fazem a diferença. Podemos dizer que o empreendimento já é um sucesso”, ressalta o diretor, que gosta de dizer que o loteamento é perfeito para as famílias que querem viver em um ambiente tranquilo, como de antigamente. “Aquela família que pensa em morar num loteamento fechado, onde as crianças possam voltar a brincar na rua sem nenhuma preocupação (coisa que hoje na cidade é algo que não existe mais) vai ficar muito satisfeita”.

Serviço

Jardim Recanto das Águas

O plantão de vendas diário das 8h às 18h30

End: Rua Antônio Berni, 481, Jardim dos Lagos. Mais informações: (19) 3466-2488 ou

jardimrecantodasaguas.com.br