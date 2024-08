Celebração religiosa conta com novenário, procissão e distribuição de bolo

A celebração de São Benedito na Paróquia de Americana carrega um significado religioso e histórico, preservando uma tradição que enaltece a vida do santo como um exemplo de fé inabalável.

Segundo o padre da Paróquia São Benedito, no Jardim Colina, Alex Turek, o papel do santo na tradição católica é ser um testemunho vivo de fé em Cristo, ensinando-nos a manter essa mesma fé em todas as realidades da vida cotidiana, permeando-as com a presença do sagrado.

Alex Turek é o padre da Paróquia São Benedito – Foto: Divulgação

Na Paróquia São Benedito, as festividades têm lugar em um ambiente comunitário que reúne pessoas de diferentes partes da cidade. “Esta celebração transcende as barreiras individuais, tornando-se uma verdadeira manifestação de comunhão, partilha e doação, valores que desafiam o individualismo tão comum na sociedade atual”, comenta o pároco.

Na dimensão religiosa, o destaque é o novenário, um momento de intensa emoção e fortalecimento da fé, sendo também um período privilegiado de evangelização.

De acordo com o padre, a biografia de São Benedito, celebrada durante o novenário, traz detalhes que reforçam a crença de que Deus está presente em todas as esferas da vida humana.

Um dos aspectos mais aguardados da tradição é a partilha do bolo de São Benedito, símbolo intimamente ligado ao padroeiro, conhecido por seus milagres realizados na cozinha, o que lhe valeu o título de “Santo Cozinheiro”.

A programação religiosa inclui o novenário e a solenidade do padroeiro, que acontece de 26 de setembro a 5 de outubro. No último dia, é realizada uma missa seguida de procissão e a distribuição do bolo. Em 2023, mais de 400 pedaços de bolo foram distribuídos, marcando o evento como um dos mais esperados da comunidade.

Ao longo dos anos, a festa de São Benedito se consolidou como um momento de fé e gratidão.

“Embora os paroquianos estejam presentes ao longo do ano nas diversas atividades de evangelização, a festa renova suas forças para o serviço voluntário, fundamentado nos princípios evangélicos. A vida comunitária se torna, assim, um espaço para testemunhar o amor a Deus e ao próximo, reavivando tempos de esperança e fé”, afirma o padre.

São Benedito também é reverenciado como padroeiro dos afrodescendentes e dos injustiçados – Foto: Leonardo Matos / Liberal

Quem foi São Benedito?

São Benedito, também conhecido como Benedito, o Mouro, nasceu na Sicília, Itália, em 1524, filho de pais africanos escravizados. Mesmo sem instrução formal, sua profunda espiritualidade o levou a ingressar em uma ordem franciscana, onde começou como cozinheiro. Sua humildade e dedicação à oração o tornaram conhecido como “Santo Cozinheiro”.

São Benedito era admirado por sua compaixão e pelos milagres atribuídos a ele, muitos dos quais ocorreram na cozinha do convento. Sua fama de santidade se espalhou, e mesmo sendo analfabeto, foi eleito superior do convento, cargo que desempenhou com sabedoria e humildade.

Ele é reverenciado como padroeiro dos afrodescendentes e daqueles que sofrem injustiças. Sua vida é um testemunho de fé, humildade e serviço ao próximo. São Benedito faleceu em 1589 e foi canonizado em 1807. Hoje, sua devoção é especialmente forte no Brasil, onde é celebrado como símbolo de resistência e fé.

