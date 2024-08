Cardápio diversificado apresenta pratos que vão do lanche de pernil a pamonhas

Além da devoção e celebração religiosa, a tradicional Festa da Paróquia São Benedito é conhecida pela rica oferta gastronômica, que promete atrair muitos visitantes com uma variedade de pratos deliciosos.

A festa ocorrerá nos dias 30 e 31 de agosto, 1º, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de setembro, na Rua Paraíba, no Jardim Colina.

De acordo com Rosane Cardoso Medeiros da Silva, coordenadora da festa e devota de São Benedito, a parte gastronômica é sempre um grande destaque.

Rosane e o marido Claudinei são coordenadores da festa – Foto: Leonardo Matos / Liberal

“A devoção de São Benedito nos leva ao encontro de Jesus com sua humildade e no serviço da comunidade. Essa festa é uma oportunidade de unir a comunidade em torno da fé e da boa comida”, comenta Rosane, que está na paróquia há cinco anos.

Para este ano, a festa contará com 10 barracas repletas de delícias tanto salgadas quanto doces. Entre os pratos oferecidos, destacam-se o frango à passarinho, a batata ao molho, o pastel, a batata e polenta frita, espetinhos variados, cachorro-quente e lanche de pernil, além das tradicionais pamonhas, com e sem queijo, e o milho verde.

A pamonha com queijo, uma novidade introduzida no ano passado, rapidamente se tornou um dos itens mais procurados pelos visitantes.

PRATOS POPULARES

No entanto, os pratos mais populares continuam sendo o frango à passarinho e a combinação de batata e polenta frita, que conquistam paladares de todas as idades. O lanche de pernil também é um dos grandes destaques, sendo uma das opções mais pedidas durante as noites da festa.

Para adoçar a noite dos visitantes, as opções de sobremesas incluem delícias tradicionais das quermesses, como cocadas, coquinhos, maçã do amor com chocolate e morangos com chocolate, que prometem agradar tanto crianças quanto adultos. E, para acompanhar todas essas delícias, o bar da festa estará completo, oferecendo refrigerante, sucos e cerveja.

A festa tem capacidade para acomodar até 1,5 mil pessoas sentadas. Além disso, há estacionamento disponível nas ruas ao redor da paróquia, facilitando o acesso ao evento.

Para Rosane, a Festa de São Benedito é mais do que um evento gastronômico; é uma celebração da fé, da comunidade e da tradição, que une gerações em torno de uma mesa farta e cheia de sabor.

“É uma devoção de amor aos pobres, aos milagres e à caridade de São Benedito. Ele nos ensinou a alegria mesmo nos momentos mais difíceis da vida, e isso é o que tentamos transmitir a cada edição da festa”, conclui.

CARDÁPIO DA FESTA

Pratos salgados

Frango à passarinho

Batata ao molho

Pastel

Batata e polenta frita

Espetinho

Cachorro-quente

Lanche de pernil

Pamonha

Milho verde

Cuscuz

Pratos doces

Cocadas e coquinho

Maçã do amor com chocolate

Morango com chocolate

