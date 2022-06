Aos 70, LIBERAL moderniza layout e atualiza editorias

A partir desta quarta-feira, data de seus 70 anos, o LIBERAL se apresenta com uma cara nova aos leitores. A partir de discussões internas, que contaram com a opinião de leitores, o jornal promoveu mudanças na apresentação dos textos, criou e reformulou editorias e alterou seções.

A reformulação ocorre após 10 anos da implementação do atual projeto gráfico e editorial. Dentre as principais alterações estão a supressão do artigo “O” no logo do jornal que estampa o alto da primeira página e a opção por uma nova família de fontes para os textos do jornal.

O LIBERAL também passa a contar com novas editorias aos domingos. Nossos Pets, sobre animais domésticos, Pais & Filhos, sobre comportamento e relações familiares e Minhas Contas, sobre finanças domésticas, carreira e emprego, passam a integrar os suplementos dominicais. Ainda no domingo, a página Liberal Explica trará textos que, como o próprio nome sugere, explicarão fatos de maneira mais detalhada e didática.

Durante a semana, o conteúdo de serviços ganha uma página inteira para a publicação de informações de utilidade pública e recorrente dos leitores, como telefones úteis; localização de radares de velocidade; preços de passagens de ônibus e tarifas de pedágio; dia, horário e local de feiras livres, além da previsão do tempo e dos resultados da loteria.

Ao lado, na página de Opinião, o LIBERAL passa a publicar comentários feitos por usuários nas páginas do Facebook e do Instagram do jornal. No espaço, estão mantidos os editoriais aos domingos, as charges e os artigos de colaboradores. Em Cidades, a coluna Painel Político volta a ser publicada, em dois dias: quartas e sextas.

O editor de arte Fábio B. Natali e o editor-executivo João Colosalle idealizaram o projeto – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Duas editorias passam a ser publicadas sob novas denominações: o 360° se chamará Brasil & Mundo, com o noticiário nacional e internacional. O +Cult volta a ser o Caderno L e começa a publicar, aos sábados, a coluna Pelas Páginas da Literatura, da repórter Marina Zanaki. Às quintas, o caderno traz um guia com as atrações culturais da região, e, aos domingos, uma coluna de dicas de entretenimento.

No caderno de Esportes, a edição passa a registrar a programação diária das principais transmissões esportivas da televisão e do streaming. As editorias Classimais e Seu Valor foram encerradas.

PROJETO. Denominada “Liberal, 70”, a atualização gráfica e editorial do LIBERAL foi parte de uma discussão iniciada em 2021, liderada pelo editor-executivo João Colosalle, de 32 anos, e pelo editor de arte Fábio B. Natali, de 35 anos, ambos há mais de uma década no jornal.

Reuniões entre os departamentos internos, em especial com o setor de mercado leitor, foram importantes para balizar as mudanças, definidas no projeto chamado “Liberal, 70”. O jornal também contou com a opinião de leitores e assinantes, que participaram de maneira digital avaliando questões como a apresentação visual das reportagens e a diversidade de conteúdo editorial.

Do ponto de vista gráfico, o jornal substituiu as fontes usadas para os textos, adotando uma versão considerada mais moderna e adaptada a publicações em formatos menores, comuns em tabloides europeus.

“O projeto gráfico foi baseado em uma única família de fontes que se diferenciam em estilos e pesos, o que resulta em unidade visual e elegância”, comenta o editor de arte Fábio B. Natali.

Os detalhes da cara nova do LIBERAL no jornal impresso – Foto: Editoria de Arte / O Liberal

Também houve um aumento no tamanho das letras de textos de reportagens e no espaçamento entre as linhas, além da flexibilização das colunas a depender do conteúdo, mudanças que ajudam a facilitar a leitura. Cadernos e suplementos especiais ganharam novas roupagens, conforme o novo padrão gráfico do LIBERAL.

“Em termos editoriais, gostaríamos que o leitor sentisse e valorizasse que o LIBERAL contempla mais assuntos, especialmente os que fogem do noticiário cotidiano. Queremos promover experiências mais completas que permitam ao leitor se informar, se divertir e aprender com o jornal”, explicou o editor-executivo do Grupo Liberal, João Colosalle.

“O projeto Liberal, 70 é o resultado do trabalho de pessoas que são apaixonadas pelo impresso e que querem levar o melhor conteúdo com o melhor visual aos leitores”, defende Fábio.