Americana comemora datas inusitadas

A Semana Educativa da Pipa, criada por Juninho Dias (MDB), é comemorada no mês de junho e alerta para riscos da atividade - Foto: Arquivo - Liberal

O que se comemora no dia 27 de agosto em Americana? É claro que você respondeu que é o aniversário da cidade. No entanto, tem um outro “acontecimento” dividindo o calendário oficial do município com a data de sua fundação: o Dia da Guarda Municipal Feminina, instituído em 14 de junho de 2017, através de lei proposta pelo vereador Thiago Brochi (PSDB).

Por todos os meses do ano encontram-se datas assim, mesmo que a maioria dos americanenses nem saiba disso. Tem o Dia do Jipe, Dia da Cultura Racional, Dia do Sukyo Mahikari, Dia do Seicho-No-Ie e Dia do Shriners. E muitos outros devem ainda vir por aí. Segundo a assessoria da Câmara Municipal, outros 12 dias inusitados aguardam sanções do prefeito Chico Sardelli (PV). Entre eles estão o Dia Municipal do Atirador Esportivo, o Dia da Conscientização do Teste do Pezinho e as Semanas do Veterano Militar e da Doação de Cabelo.

Mas por qual motivo os vereadores usam de seu poder e tempo para tentar instituir esses dias? Alguns parlamentares alegam que, apesar de inusitadas, tais criações chamam atenção para pequenos fatos e comportamentos que estão arraigados na sociedade, e muitas vezes não são percebidos.

O vereador Juninho Dias (MDB), por exemplo, teve sancionada, em outubro do ano passado, uma lei de sua autoria criando a Semana Educativa da Pipa. Ela é comemorada no mês de junho. Segundo o legislador, a ideia nasceu da vontade de conscientizar as pessoas não apenas sobre o uso do cerol, mas também dos riscos de se soltar pipas próximo às fiações elétricas, bem como do perigo que a corrida por buscar a pipa em vias públicas pode trazer.

“Aliadas a essa ideia devem estar as escolas do município, trazendo para as salas de aula mais informação, já que a pipa, uma brincadeira simples, esconde vários riscos”, explica Dias. O vereador conta que apesar de algumas brincadeiras, a proposta foi bem acolhida, tanto pelos colegas de Câmara, quanto pela população. “O soltar pipa é uma brincadeira vivenciada quase que por todo cidadão em alguma fase da vida, e, agora maiores, sabemos o quão é importante que se tenha consciência para praticar a atividade de forma divertida e segura”, analisa.

CRIANÇAS. O mês de outubro é quase temático em Americana. Nele, se reúnem a Semana Municipal do Bebê (2ª semana), a Semana Municipal do Aleitamento Materno (de 1 a 7) e o Dia do Nascituro (8), que é o bebê quando ainda está na barriga da mãe. Essa última é uma criação da ex-vereadora Divina Bertalia, em 2009.

“Assim como continua ocorrendo, os índices de abortos provocados no Brasil haviam aumentado muito naquele ano e a celebração desse dia visa destacar o direito de nascer dos bebês já concebidos, ou seja, o direito à vida. Foi uma iniciativa surgida no meio cristão, especialmente da Igreja Católica”, relembra a Divina.

REPRESENTATIVIDADE. Para o cientista político Aureliano de Souza Minoti, essas datas inusitadas e, muitas vezes, até engraçadas, são uma tradição da política brasileira, que acabam jogando luz sobre grupos que passam despercebidos para a maioria da sociedade. “Não deixa de ser uma forma democrática de participação popular na política. E muitas vezes acabam provocando debates saudáveis à sociedade”, aponta o estudioso político.

Marque na agenda!

Datas curiosas comemoradas em Americana

27 de fevereiro – Dia da Sukyo Mahikari

Movimento religioso moderno nascido no Japão. Seus ensinamentos unem budismo e cristianismo, apesar de não se prender a dogmas.

01 de março – Dia do Seicho-no-ie

Doutrina religiosa, também de origem japonesa, que prega a gratidão e o poder da palavra positiva. O movimento chegou ao Brasil nos anos 1990.

04 de abril – Dia do Jipe

Americana tem vários grupos de jipeiros que se reúnem aos finais de semana para passeios e viagens.

16 de maio – Dia do Taekwondo

Arte marcial moderna onde se permite usar mãos e pernas para se defender. É muito popular na Coreia do Sul.

06 de junho – Dia do Shriners

Organização ligada à maçonaria e conhecida por manter hospitais para crianças pelo mundo.

11 de agosto – Dia do Garçom

Data que existe em várias cidades, mesmo que sendo lembrada em diferentes dias por cada uma delas.

08 de outubro – Dia do Nascituro

É o termo dado para os fetos que ainda estão em desenvolvimento na barriga da mãe.

A professora Divina Bertalia propôs em 2009, durante seu mandato como vereadora, o Dia do Nascituro, comemorado em 8 de outubro – Foto: Arquivo – Liberal

12 de outubro – Semana do Desarmamento Infantil

Data que tem o propósito de conscientizar a população sobre o uso de armas por crianças, ainda que sejam de brinquedo, como uma forma de evitar a violência, incidentes domésticos ou escolares.

02 de dezembro – Dia da Cultura Racional

A Cultura Racional tem como base uma série de livros denominada Universo em Desencanto, e ficou famosa nos anos 1970 quando atraiu pessoas famosas no Brasil.

Pelo Brasil e pelo mundo

Em outras cidades do Brasil e do mundo também há dias muitos estranhos. Veja cinco deles:

20 de janeiro – Dia Nacional do Fusca

A prefeitura de São Paulo instituiu essa data em 1996, quando o carro ainda era fabricado pela Volkswagen.

09 de maio – Dia do Orgasmo

Foi instituído em 1999 na cidade de Esperantina, no Piauí, inspirado em uma campanha inglesa de satisfação sexual.

13 de julho – Dia do Cantor Sertanejo

A curiosidade aqui é que na mesma data, comemorada em várias cidades de Minas Gerais e Goiás, se comemora o Dia do Rock

25 de setembro – Dia da Tia Solteirona

Isso é coisa de norte-americano. Algumas cidades da Louisville festejam esse dia, apesar de várias críticas atuais ao termo.

13 de outubro – Dia do Corintiano

A data faz parte do calendário paulista para horror de palmeirenses, são-paulinos e santistas. A data corresponde ao dia da conquista pelo Corinthians do Campeonato Paulista de 1977.