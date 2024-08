57 anos de fé e celebração: a história da tradicional Festa de São Benedito

A Festa de São Benedito, realizada em Americana, é um evento que, ao longo dos anos, se tornou uma tradição essencial para a Paróquia São Benedito e para a comunidade local.

Em sua 57ª edição, a festa acontecerá de 30 de agosto a 22 de setembro, totalizando 12 dias de celebração aos finais de semana, incluindo sextas-feiras, sábados e domingos.

O evento é realizado em frente à igreja, na Rua Paraíba, 193, e atrai um grande público em torno da devoção ao santo padroeiro.

Inês Aparecida Berne Ferreira é uma das figuras mais atuantes da paróquia – Foto: Leonardo Matos / Liberal

Inês Aparecida Berne Ferreira, de 59 anos, é uma das figuras mais atuantes da paróquia. Com uma história de dedicação que começou em 1982, Inês participa da pastoral há 19 anos, sendo os últimos 15 anos como coordenadora da Catequese da Eucaristia.

Além disso, ela também coordena o CPP (Conselho de Pastoral Paroquial) e auxilia nos serviços da pastoral da liturgia, incluindo a missa com crianças realizada aos domingos.

“Tenho uma grande devoção por São Benedito e procuro me inspirar em seu exemplo de humildade e serviço a Deus e ao próximo. Em minhas orações, sempre invoco a sua intercessão”, afirma.

A festa, que começou de forma modesta, foi ganhando força ao longo dos anos e se transformou em uma das principais formas de evangelização da paróquia.

“A festa do padroeiro é uma grande oportunidade de evangelização, pois ela ajuda a unir o povo em torno de seu santo”, explica Inês. Com o passar do tempo, a estrutura da festa foi melhorada e novos elementos foram incorporados para tornar o evento ainda mais especial.

Um dos marcos da festa foi a introdução do jantar dançante com abertura oficial do evento, uma tradição que começou em 2011 e se repete todos os anos. Neste ano, o jantar dançante aconteceu no dia 24 de agosto, no Clube dos Veteranos.

Outra mudança significativa ocorreu em 2022, quando a festa passou a ser realizada também às sextas-feiras e domingos, além dos tradicionais sábados, triplicando a quantidade de dias de festa.

A estrutura da festa foi ampliada para atender ao crescimento do evento, com mudanças na coordenação das barracas e na gestão dos alimentos, que deixaram de ser responsabilidade exclusiva dos coordenadores de pastorais.

A festa começou de forma modesta, mas foi ganhando força ao longo dos anos – Foto: Divulgação

A quermesse, que era um dos principais atrativos da festa, passou a ser chamada simplesmente de festa e, a partir deste ano, será realizada antes mesmo das celebrações religiosas, criando um vínculo ainda maior entre a comunidade e a paróquia.

Os principais eventos durante a festa incluem shows musicais com bandas ao vivo e os populares shows de prêmios. De acordo com Inês, a comunidade desempenha um papel fundamental na organização do evento, com cerca de 350 voluntários trabalhando para preparar os alimentos, servir os visitantes e manter o local limpo e acolhedor.

“Não me lembro de nenhum momento em especial, mas em cada festa realizada ficam guardados em nossa memória os momentos de união, alegria e revigoração das forças”, conclui.

