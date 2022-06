12 lugares para manter contato com a natureza

Não é preciso ir longe para contemplar a natureza e fazer atividades em meio ao verde. Parques, bosques, viveiros, jardins e hortos estão a somente alguns quilômetros de distância entre eles.

No total, são 12 locais em meio à natureza selecionados pelo LIBERAL nas cidades da RPT (Região do Polo Têxtil). Nesta lista você vai encontrar espaços para diferentes atividades ao ar livre, como mountain bike, para levar os pets ou para um passeio voltado a contemplar a natureza na região.

AMERICANA

Parque Ecológico

O Parque Ecológico Municipal tem uma área 120 mil m² e está localizado na principal via do município, na Avenida Brasil, 2.525. Com variedade de animais, incluindo leão, onças, hipopótamo e cobras, o parque tem extensa área verde, com parquinho, área de alimentação com comercialização de comida, área para piquenique e loja de artesanato.

Jardim Botânico

O Jardim Botânico de Americana tem 90 mil m² e possui 8.500 mudas de árvores nativas e exóticas. O local conta com uma trilha para caminhada em meio às árvores e parquinho para as crianças. O local também é ótimo para pequiniques ao ar livre. O Jardim Botânico está na Rua Abrahim Abraham, no Parque Residencial Nardini.

Parque Uga-Uga

O Parque Natural Urbano Uga-Uga é um espaço de lazer e contemplação da natureza dentro de Americana, na Av. Rafael Vitta, 2.222. São 100 mil m², com nascentes, árvores nativas e mais de 60 espécies de aves e pequenos mamíferos. A área tem trilha de caminhada, pista de mountain bike, espaço pet e quadra de areia.

Parque Aimaratá

Ideal para passar um dia em meio à natureza, o Parque Aimaratá é uma área de preservação permanente da antiga Fazenda Santo Antônio, com 231 mil m² de área verde. O local conta com diversas atividades para o lazer da família, com esportes de aventura, playground, viveiro de mudas, trilhas na mata, pesqueiro e um restaurante. O parque está na Rua Rio Vermelho, no Jardim Balsa 2.

NOVA ODESSA

Jardim Botânico Plantarum

Com uma área de cerca de 9 hectares, o Jardim Botânico Plantarum é um centro de referência em pesquisa e conservação da flora Brasileira, abrigando um acervo de mais de quatro mil espécies vegetais, representando os principais grupos botânicos da flora nativa do país. O jardim está localizado na Av. Brasil, 2.000, no Jardim Marajoara.

HORTOLÂNDIA

Viveiro Municipal Antonio da Costa Santos

Para os amantes de jardinagem, uma opção de passeio é o Viveiro Municipal Antonio da Costa Santos, de Hortolândia, localizado na R. Stefano Dilo, 350, no Loteamento Adventista Campineiro. No local há doação de mudas de árvores, inclusive frutíferas. O viveiro funciona de quarta a sexta-feira, das 7h30 às 11h30h e das 13h às 16h.

Parque Socioambiental Irmã Dorothy Stang

O Parque Dorothy Stang, em Hortolândia, é uma opção de prática de esportes ao ar livre com a família. O espaço conta com área para futebol, vôlei de areia, ciclismo e academia ao ar livre. Além disso, também há parquinho para as crianças, espaço para piquenique, o recanto das tartarugas, orquidário e o jardim dos sentidos. O parque está na Rua Manoel Antonio da Silva, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.

SANTA BÁRBARA D’OESTE

Parque dos Ipês

Destino para exercícios e lazer ao ar livre, o Parque dos Ipês conta com 7,2 hectares de área, com um lago, pista de caminhada, parquinho para as crianças e está próximo do centro da cidade, na Av. Corifeu de Azevedo Marques, 449.

Parque dos Jacarandás

Com academia ao ar livre, quadras de vôlei de areia, ciclvia, pista de caminhada, parquinho para crianças e lago, o Parque dos Jacarandás é ideal para atividades ao ar livre e conexão com o meio ambiente. A área está localizada na Rua Estanho, no Mollon 4.

Parque Araçariguama

O Parque Araçariguama é um dos cartões postais de Santa Bárbara d’Oeste, localizado na Rua 21 de Abril, no Jardim Itamaraty. O espaço conta com um lago, pista de caminhada, parquinho para as criança, academia ao ar livre e espaço pet.

Parque Taene

Inaugurado no final de 2020, o Parque Taene é repleto de atividades para todas as idades. O parque conta com pista de caminhada, espaço pet dividido em grande e pequeno porte, academia ao ar livre e brinquedos para as crianças. O Taene é conhecido por seus chafarizes que as crianças usam para se refrescar e brincar nos dias quentes. O parque está localizado na Av. dos Bandeirantes, 1.251, na Vila Oliveira.

SUMARÉ

Horto Florestal

O Horto Florestal é ideal para o lazer ao ar livre. O local é uma área de preservação ambiental e conta com trilhas para caminhada, área de churrasqueira, parquinho para as crianças e tem pesca liberada em algumas épocas do ano. Além disso, o espaço abriga a represa Represa Marcelo Pedroni, responsável pelo abastecimento do município, e o Viveiro Municipal de Plantas e Mudas. O parque está na Estrada Municipal Teodor Condiev, que liga Sumaré a Hortolândia.

