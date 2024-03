‘Zona de Interesse’ no streaming: confira data de estreia e a plataforma para assistir ao filme

Zona de Interesse, filme do diretor Jonathan Glazer sobre nazismo que venceu o Oscar de melhor filme internacional, acaba de ganhar data de estreia no streaming. O longa estará disponível para os assinantes do Amazon Prime Video em 31 de março.

A plataforma também confirmou o lançamento de Anatomia de Uma Queda, outro concorrente do prêmio de cinema. Ambos os filmes são estrelados por Sandra Hüller, atriz alemã que concorria na categoria de melhor atriz, vencida por Emma Stone.

Zona de Interesse, concorrente britânico ao Oscar de melhor filme internacional, ainda disputava nas categorias de melhor filme, direção, roteiro adaptado e som. Nesta última, também faturou uma estatueta dourada.

O filme mostra um novo ângulo do horror nazista ao retratar o cotidiano de uma família que leva uma vida confortável e abundante numa casa ao lado do campo de extermínio de Auschwitz. Trata-se da residência de Rudolf Höss (Christian Friedkin), comandante do campo. Com isso, Glazer explora a frieza com que as famílias nazistas viviam do lado de fora dos campos, ignorando os sinais de dor e sofrimento que aconteciam bem diante de seus olhos.