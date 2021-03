Zilu Godoi testa positivo para covid-19 após apresentar sintomas

Zilu Godoi, 62, postou no stories do Instagram nesta quarta-feira, 17, o resultado do seu exame: “Você testou positivo para covid-19”. A influenciadora havia cancelado uma live por estar se sentindo mal e foi ao hospital em Miami, nos Estado Unidos, onde vive, para realizar o teste.

“Desde ontem terça-feira estou com sintomas fortes de gripe (febre alta, dor de garganta, fadiga, muita tosse e dores de cabeça), e hoje amanheci muito mal! Fui ao hospital fazer alguns exames, inclusive o exame de covid, e estou totalmente sem condições de fazer essa live com vocês hoje!”, escreveu Zilu.

“Estou aguardando o resultado do exame, mas creio em Deus que não será nada… apenas uma gripe forte!”, relatou antes de seu diagnóstico.

Quando recebeu o resultado, Zilu publicou uma foto onde aparece acamada. Na legenda, ela escreveu: “Acabei de receber o resultado do exame de covid-19 e infelizmente deu positivo. Estou medicada, com muita febre e mal estar, mas graças a Deus estou bem. Logo vou superar isso!”

Zilu ainda lamentou estar longe da filha Camilla Camargo, que hoje deu à luz. “Meu coração transborda de amor e saudade. O amor nunca divide, só multiplica. E hoje, com a chegada da minha primeira netinha, meu coração ganha mais um pedaço: princesa Julia”, escreveu.