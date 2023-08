Zezé di Camargo fala sobre caso Larissa Manoela no ‘Encontro’: ‘Surpresa imensa’

Convidado do Encontro com Patrícia Poeta desta segunda-feira, 14, o cantor Zezé di Camargo falou sobre o assunto do momento: a turbulenta relação de Larissa Manoela com os pais, Silvana e Gilberto. O músico conhece a atriz e sua família.

“Conheço a Larissa e a mãe dela, principalmente, desde que ela era criança. Nós gravávamos nossos discos no estúdio em São Paulo. A mãe dela, por ser fã da gente, levava ela no estúdio. Ficava até 2, 3h da manhã, vendo a gente gravar”, contou. Para ele, a relação é pura e verdadeira. “Eu cresci vendo elas juntas. Aquilo para mim é uma relação de mãe e filha.”

“Mas a gente não pode se intrometer, porque a gente não sabe da verdade que rola realmente por trás de cada situação. O que eu torço é para que as coisas se resolvam da melhor maneira possível. Que ela, sendo a filha amada pelo pai e pela mãe, e o pai e a mãe sendo os pais amados por ela.”, disse Zezé

Relação com Wanessa e família

Zezé ainda lembrou a relação que tem com a sua família. “A gente sofria por não ter, muitas vezes, o que comer no próximo dia”, contou o irmão de Luciano. “E isso nos unia, a falta de não ter o que comer fortalecia a nossa relação.”

Perguntado sobre como foi com Wanessa, sua filha, ele negou ter um envolvimento tão significativo quanto os pais de Larissa. “O dinheiro era dela e quem cuidava da carreira dela era a mãe dela. Nunca soube o que a Wanessa ganhava”, revelou. “O que eu ajudei foi ela arrumar uma gravadora, porque eu já tinha um prestígio diante das gravadoras. Quando ela mostrou pra mim que tinha condição de cantar, eu consegui o contrato. Não porque ela era minha filha, mas por causa do talento dela”.

“Em se tratando de dinheiro, eu nunca interferi”, ressaltou.

Dueto com Marília Mendonça

Zezé também contou sobre sua música com Marília Mendonça, lançada postumamente no canal da cantora. “Infelizmente, aconteceu a tragédia. Eu não quis lançar a música, falei pra mãe dela: Se vocês quiserem lançar, vocês lançam. Se quiserem guardar, vocês guardam. É um presente”.

“Porque o meu sonho era cantar com ela viva. E passou um ano e pouco, e a mãe dela disse que a gente não ia tirar isso dos fãs da Marília. E é uma das músicas mais ouvidas do Brasil”, revelou.