Cultura Zezé Di Camargo é acusado de capacitismo em encontro com fã autista

Dois irmãos autistas fãs de Zezé di Camargo e Luciano conheceram a dupla, mas uma atitude de Zezé durante o encontro foi apontada como capacitista nas redes sociais. Um vídeo do cantor imitando os movimentos feito por um dos gêmeos ganhou grande repercussão.

Os irmãos Ângelo e Augusto Maia são do Rio Grande do Norte e, nas redes sociais, os dois possuem mais 100 mil seguidores. Eles se encontraram com os sertanejos em um show na Arena das Dunas neste sábado, 24, e, nesta segunda, o influenciador Ivan Baron criticou a atitude de Zezé.

Ivan compartilha conteúdos educativos sobre capacitismo e, no Instagram, disse: “É muito problemático quando pessoas neurotípicas tentam imitar comportamentos, gestos, atitudes de neurodivergentes, na tentativa de fazer uma gracinha, piada”.

“Por mais que seja de maneira afetuosa, isso não se faz, não é legal e é sim capacitista. O jeito que o rapaz faz no vídeo é a maneira que ele tem de ser expressar de forma única e particular, que só ele tem. Por isso, isso não deve ser imitado por ninguém e, sim, respeitado”, disse.

Nas redes sociais, os irmãos ainda não se pronunciaram sobre o assunto. O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa de Zezé di Camargo, mas não teve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.