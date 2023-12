Zezé Di Camargo briga na Justiça após ser condenado a pagar dívida de contas de água

O cantor Zezé Di Camargo está brigando na Justiça com a Saneago, empresa de saneamento do Estado de Goiás, por uma dívida de R$ 17 mil referentes a contas de água e esgoto de um imóvel de Goiânia que não teriam sido pagas pelo artista. O Estadão teve acesso à decisão do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), que condenou o cantor a pagar os valores em atraso das contas de julho de 1994 a novembro de 2004.

A reportagem tentou contato com a Saneago, mas não teve retorno.

Nas redes sociais, a equipe jurídica do artista disse que a dívida ainda é discutida judicialmente e que a obrigação do pagamento não é definitiva.

“Apesar da dívida ser de baixo valor, existem aspectos que serão analisados, de forma que a cobrança pode ser considerada equivocada e ilegal”, dizia a nota publicada no Instagram.

Ainda conforme a decisão da 7ª Vara Cível do Estado de Goiás, a Justiça penhorou os valores das contas do artista, que ainda pode recorrer. Além do músico, a empresa Lourenço Construtora e Incorporadora LTDA também foi condenada a pagar os débitos.

O Estadão tentou contato com os advogados de Zezé, mas eles se limitaram a comentar o que estava no comunicado.

A reportagem também pediu um posicionamento da Saneago, mas não teve retorno até o momento desta publicação. O espaço segue aberto.