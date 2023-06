Zendaya vive triângulo amoroso em ‘Challengers’

Zendaya e o MGM Studios divulgaram o primeiro trailer de Challengers, novo filme que a atriz será protagonista. Nas imagens, é possível ver a personagem, Tashi, uma jogadora de tênis que, ao virar treinadora, decide transformar seu marido Art (Mike Faist) de um jogador mediano a um campeão mundial de Grand Slam. No entanto, precisará superar Patrick (Josh OConnor), um tenista promissor que foi seu ex-namorado.

O filme, com direção de Lucas Guadagnino, tem previsão de estreia nos cinemas americanos em 15 de setembro. No Brasil, ainda não tem data. O roteiro é de responsabilidade do dramaturgo Justin Kuritzkes, que fará sua estreia nas telonas.

Em entrevista à revista americana Variety, Guadagnino elogiou a performance da atriz: “Ela é maravilhosa”, disse. “Quero dizer, uau! Editamos o filme e quase não usamos nenhum de seus dublês. Ela é tão boa”, completou.