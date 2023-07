Zé Felipe faz piada após quase ser atingido por labareda de fogo em show

O cantor Zé Felipe quase foi atingido por uma labareda de fogo durante show realizado no Pará na noite de sexta-feira, 7. Apesar do susto, o cantor continuou o show e está bem. Na tarde deste sábado, 8, ele publicou stories mostrando que seu rosto não teve ferimentos e afirmou: “Bora pra mais um show”.

O fato ocorreu durante trecho em que cantava uma versão da música Ai, Ai, Ai. O cantor se aproximou da plateia e ficou muito próximo a uma das saídas de fogo. Na hora que a chama sobe, ele vai um pouco para trás com seu corpo.

O vídeo foi gravado por um fã e compartilhado por diversos perfis nas redes sociais. No Threads, o próprio Zé Felipe compartilhou um print do momento em que o fogo lhe atinge e brincou: “Quando como pamonha com cerveja”.