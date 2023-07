Zé Celso: Corpo de Bombeiros afirma que dramaturgo sofreu diversas queimaduras

O dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, 86, foi internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após um incêndio atingir a sua casa na madrugada desta terça-feira, 4. O estado de saúde do diretor é grave e ele está entubado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Zé Celso sofreu queimaduras de segundo grau na região do rosto, braços, mãos e pernas. Ele foi intubado ainda no local. A assessoria do Teatro Oficina, companhia dirigida por Zé Celso, afirmou ao Estadão que a origem do incêndio pode ter sido o aquecedor da casa do diretor.

O seu marido, Marcelo Drummond, e outras duas vítimas que também moram no apartamento -Ricardo Bittencourt e Vitor Rosa – foram encaminhados à UPA da região de Vila Mariana. Ricardo e Vitor fazem parte da companhia de Zé Celso. Todos inalaram muita fumaça e seguem em observação.

Em nota nas redes sociais, a companhia afirmou que o cachorro do casal, Nagô, está sendo tratado em uma clínica veterinária.

“Após incêndio em seu apartamento na madrugada de hoje (4/7), Zé Celso foi hospitalizado. Aguardamos boletins médicos oficiais, desejando que a imprensa respeite o momento sem maiores especulações”, diz o comunicado.

“Os outros 3 moradores da casa, entre eles Marcelo Drummond, estão em observação pela inalação de fumaça. O cachorro nagô também está em uma clínica veterinária em observação. Importante agora é formarmos um grande cordão de axé, reza, proteção y cura.”