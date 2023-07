Zé Celso: amigos e colegas do dramaturgo prestam homenagem nas redes sociais

Amigos e colegas de trabalho do dramaturgo José Celso Martinez Corrêa prestaram homenagem ao fundador do Teatro Oficina na manhã desta quinta-feira, 6, após o anúncio da morte do diretor, aos 86 anos. Zé Celso estava internado em estado grave no Hospital das Clínicas desde terça-feira, 4, após um incêndio em seu apartamento.

A conta oficial do Teatro Oficina publicou um tributo ao dramaturgo e reiterou: “amor de muito, amor sempre”. “Nossa fênix acaba de partir pra morada do sol”, escreveu. Nos comentários, atores e celebridades elogiaram a carreira de Zé Celso e seu legado para o teatro brasileiro.

“Obrigado, Zé”, escreveu o humorista Paulo Vieria. Os atores Armando Babaioff e Mel Lisboa também prestaram condolências. “Zé! Pra sempre”, ressaltou Babaioff. “Zé Celso eterno”, escreveu Mel.

O diretor Ulysses Cruz, um dos grandes nomes do teatro ressaltou o quão brilhante Zé Celso era. “Vi a montagemoriginal de o Rei da Selva. Saí com febre. Cheguei em casa alterado… e assim estou, até hoje! Nunca esqueci. Obrigado grande Zé.”

Já o diretor Kleber Mendonça Filho frisou o impacto que era Zé Celso em seu trabalho. “Eu não sou do Teatro, mas meus filmes foram todos impactados de alguma forma por Zé Celso, com a energia de atrizes e atores, da arte e pitacos amigos de roteiro, um senso de direção e visão sobre o Brasil. Esse é o significado de um real impacto na Cultura. Obrigado Zé Celso.”

Políticos e admiradores do dramaturgo também prestaram homenagem ao diretor. “José Celso Martinez escreveu uma rica história pessoal e para o Brasil. Irreverente, provocativo e dono de uma enorme capacidade inventiva, Zé Celso tornou o Teatro Oficina um patrimônio da cultura brasileira e um celeiro de talentos para nossos palcos”, pontuou o vice-presidente Geraldo Alckmin.