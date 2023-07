Cultura Zayn Malik revela motivo ‘egoísta’ de saída do One Direction e bastidores de briga com ex-sogra

Por Agência Estado 12 de julho de 2023, às 17h43 • Última atualização em 13 de julho de 2023, às 00h09 Link da matéria: https://liberal.com.br/cultura/zayn-malik-revela-motivo-%c2%91egoista%c2%92-de-saida-do-one-direction-e-bastidores-de-briga-com-ex-sogra-1987570/