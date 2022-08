Zayn Malik canta One Direction e deixa fãs nostálgicos

Zayn Malik está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira, 16, uma vez que o cantor reviveu One Direction, antiga boyband da qual fazia parte, em um vídeo publicado no Instagram – o que está causando nostalgia e emoção nos fãs do grupo.

Na publicação em questão, sem nenhuma legenda, Zayn canta o refrão de “Night Changes”, música lançada em 2014 pelo grupo. Vale ressaltar que o hit é um dos grandes sucessos de One Direction e só no YouTube o clipe oficial soma mais de 558 milhões de visualizações.

A boyband era formada por Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Niall Horan e foi um dos maiores sucessos da última década. Em 2015, Zayn anunciou que sairia do grupo, o que deu início aos rumores da separação. Em janeiro do ano seguinte, após o lançamento do último álbum como quarteto, “Made In The A.M.”, o One Direction disse que tomaria um “descanso” indefinido.

Atualmente, os ex-membros vêm investindo nas próprias individualidades e nas carreiras solo, com destaque para Harry Styles.