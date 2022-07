Youtuber Lucas Lira tem canal hackeado e desativado

Nesta segunda-feira, 17, o nome do youtuber Lucas Lira ganhou destaque no Twitter, após ter seu canal, Invento na Hora, com 14,1 milhões de inscritos, ser hackeado. O próprio influenciador digital usou a rede social para confirmar a notícia e pedir ajuda ao YouTube.

“Acordei com uma ótima notícia hoje… meu canal foi hackeado. Equipe do YouTube pode me ajudar de alguma forma?”, escreveu o influencer.

Um vídeo de Elon Musk foi publicado no canal, que teve o nome trocado. Momentos depois, a conta foi desativada e tem o preocupado. “Agora o canal foi desativado por completo, mas antes o hacker alterou o nome pra Ark Invest e tava rodando esse vídeo ‘ao vivo'”, informou o youtuber ao exibir um print da tela.

No Twitter, fãs de Lucas Lira lamentam o ocorrido e fazem apelo para o YouTube recuperar a conta.