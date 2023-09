Youtuber invade desfile da Semana de Moda de Nova York vestindo sacola e touca de banho

A Semana de Moda de Nova York terminou nesta quarta-feira, 13, mas o vídeo de um “invasor” em meio a um desfile segue repercutindo nas redes sociais. Isso porque um youtuber de apenas 21 anos viralizou ao fingir ser um modelo e passar despercebido pelo público.

Fred Beyer, conhecido por seus vídeos de “pegadinhas”, subiu na passarela vestindo uma sacola plástica transparente, uma touca de banho e uma bermuda laranja. O influenciador conseguiu desfilar por bastante tempo sem levantar suspeitas da plateia.

Além do traje de banho, ele colou um celular em seu peito com fita adesiva para registrar o momento. Porém, quando achava que conseguiria concluir o desfile, um segurança o retirou da passarela ao notar que Fred não era um modelo.

O vídeo conta com mais de 40 mil visualizações e o que mais chamou atenção entre os internautas foi a naturalidade da plateia ao se deparar com o visual de Fred. “O cara simplesmente entrou no desfile do New York Fashion Week vestindo uma sacola e ninguém achou estranho (até o segurança pegar ele)”, disse uma internauta, enquanto outra afirmou: “Se entregou muito na olhadinha para trás, era só manter a postura”.