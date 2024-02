Cultura Yasmin Brunet revela preocupação com imagem fora do BBB 24: ‘Medo de ter me queimado’

Yasmin Brunet revelou ter receio da reação do público ao seu comportamento dentro do BBB 24 durante conversa com Lucas Henrique na sexta-feira, 2. “Tô com muito medo lá de fora…Tô com medo de ter perdido muitos seguidores… Tô com medo de ter me queimado.”

O colega, que entrou como anônimo no reality show, conta que tinha 7 mil seguidores antes de chegar à casa, e que caso saísse com 10 mil já estava no lucro. Ele pergunta, então, quantos seguidores a filha de Luiza Brunet tinha.

“Sei lá, 4 milhões e alguma coisa. Tô com medo de ter decepcionado eles”, responde Yasmin, com olhar reflexivo.

No dia seguinte ao anúncio de sua participação no BBB 24, Yasmin Brunet somava 4,6 milhões de seguidores no Instagram. Na tarde deste sábado, 3, o número girava em torno de 6,7 milhões. O número, porém, sofreu uma queda nas últimas semanas, quando se envolveu em polêmica com Davi, já que em 20 de janeiro seu perfil havia comemorado o fato de ter atingido 7 milhões de fãs.