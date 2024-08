Yasmin Brunet afirma ter tido contato com ET: 'Eles estão chegando' - O Liberal

A modelo e ex-BBB Yasmin Brunet utilizou seu perfil na rede social X (antigo Twitter) na madrugada desta quarta-feira, 21, para comentar suas alegadas experiências com extraterrestres. O tema voltou a ganhar destaque após a divulgação de novos relatos de pilotos brasileiros sobre óvnis (objetos voadores não identificados) à Força Aérea Brasileira (FAB).

Em sua publicação, Yasmin desabafou sobre as críticas que tem recebido por abordar o polêmico tema. “Tantas notícias sobre óvnis surgindo… já me chamaram de louca por falar sobre isso…”, escreveu ela.

No início deste ano, ainda durante sua participação no BBB 24, Yasmin compartilhou com os colegas de confinamento, Rodriguinho e Michel, sua experiência com seres de outro planeta, revelando que já teve um encontro com um extraterrestre durante uma meditação. Na ocasião, ela manifestou sua crença de que esses seres estão se aproximando da Terra.

“Estão prestes a chegar, é só ver o que o Pentágono está divulgando. Todo mundo está falando que é real. Os Estados Unidos confirmaram que é real”, afirmou ela aos brothers, que se mostraram céticos. “Pode ser que eles já tenham aparecido e vocês nem perceberam. Eles estão chegando”, alertou Yasmin.

Quando questionada por Michel sobre sentir medo desses seres, Yasmin respondeu: “Claro que tenho medo, existem os que não são bons, né? Existem várias raças – pleiadianos, arcturianos, reptilianos, greys… Eu já vi um durante uma meditação”, explicou.