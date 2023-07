Xuxa revela medo de fãs enxergarem Marlene Mattos como ‘monstro’ em documentário

Xuxa Meneghel deu uma entrevista para o Fantástico que vai ao ar neste domingo, 9, dias antes da estreia de sua série documental no Globoplay, em 13 de julho.

“Eu vivi tudo isso, sabe? Eu sobrevivi a tudo isso. Eu conquistei tudo isso. Muitas pessoas fizeram coisas que eu guardei nessa caixinha, então eu revirar tudo isso em um documentário foi muito importante”, diz a apresentadora em trecho divulgado da entrevista.

Em outro momento, é mostrada uma conversa entre Xuxa e sua ex-empresária, Marlene Mattos, em frente às câmeras. “Eu tenho medo de as pessoas olharem para você e falarem: nossa, que monstro essa mulher!”, diz a apresentadora em relação à possível repercussão do documentário. “Os teus fãs já me veem assim”, responde Marlene.