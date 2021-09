Xuxa Meneghel será jurada de uma das atrações do ‘Domingão do Huck’

A estreia do Domingão do Huck no próximo fim de semana contará com nomes de peso. Xuxa Meneghel será uma das juradas do novo quadro Show dos Famosos. Gloria Groove, Fiuk e Margareth Menezes fazem parte do grupo A da atração. No grupo B estão: Thiago Arancam, Vitor Kley e Wanessa Camargo. Diego Hypolito, Mariana Rios e Robson Nunes estão no C. Os participantes deverão imitar voz, imagem e gestual dos artistas escolhidos. Este será o primeiro programa de Luciano Huck aos domingos. Ele substituirá Fausto Silva, que saiu da TV Globo após mais de 30 anos na emissora. No último sábado, dia 28, Huck se despediu do Caldeirão, que será comandado por Marcos Mion.