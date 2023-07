Xuxa fala de Pelé, Senna e Marlene Mattos, que a trancava em hotel e a impedia de namorar

Documentário será exibido no Globplay - Foto: Globo - Reginaldo Teixeira

Às vésperas da estreia no Globoplay de Xuxa, o Documentário, a eterna Rainha dos Baixinhos abriu o coração durante bate-papo no podcast Quem Pode, Pod, apresentado pelas atrizes Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank. Xuxa Meneghel adiantou alguns detalhes de sua história marcada por amores, perdas, traumas e decepções; além de sua trajetória profissional.

Entre os diversos assuntos abordados na noite da última terça-feira, 11, a apresentadora falou das relações que teve com Pelé e Ayrton Senna e com a empresária Marlene Mattos, que dirigiu o Xou da Xuxa, o programa infantil de maior sucesso da história da televisão brasileira e responsável por transformar a Rainha dos Baixinhos em um grande fenômeno – foram, ao todo, 2 mil programas.

Confira a seguir alguns trechos do bate-papo com Xuxa, que comemorou 60 anos de idade este ano e 40 anos de carreira.

Namoro com Pelé

No início dos anos 1980, aos 17 anos, Xuxa começou a se relacionar com o jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que na época tinha 40. O namoro durou seis anos. Porém, a mãe de Sasha Meneghel revelou que não perdeu a virgindade com ele. Foi com um rapaz antes de conhecer o Rei do Futebol. Ela contou que não foi especial, que “só queria deixar de ser virgem” e que só se conheceu sexualmente ao se relacionar com o atleta.

O namoro foi bastante conturbado, pois Xuxa passou por traições, por parte de Pelé, que atribuía os casos a uma de suas “personalidades”.

“Ele mesmo dizia que tinha de ter outras mulheres. Falava que as mulheres davam em cima do Pelé, que queriam ficar com o Pelé. Mas não se preocupa, na hora que o Pelé está transando, ele está pensando em você. Eu não sabia se tinha de agradecer ou aceitar uma traição sem saber se aquilo era normal. Não era uma relação aberta. Era um negócio muito doido na minha cabeça, era minha primeira relação, então, não sabia comparar”, confessou.

Grande amor por Ayrton Senna

Um ano e meio depois do fim do namoro com Pelé, Xuxa conheceu o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, que morreu aos 34 anos, em 1º de maio de 1994, após um grave acidente durante o GP de San Marino, em Ímola.

Ela contou que foi nesta época que se descobriu como mulher, devido a traumas que ficaram após o relacionamento com o jogador de futebol. “O Ayrton tentava me tirar desses traumas. Ficamos dois anos juntos e, depois que nos separamos, ainda continuávamos nos encontrando, com hora marcada e tudo. Mas, depois que ele começou a namorar a Adriane Galisteu, ele foi muito fiel. E depois veio a fatalidade”, relembrou.

Ao ser procurada pela Netflix, plataforma de streaming que vai produzir uma série sobre o piloto, a Rainha dos Baixinhos falou para a equipe responsável pelo projeto como quer ser retratada.

“Me ligaram para que eu contasse as histórias. Eu até comentei: Tem que botar uma pessoa que foi, desculpa a palavra, esc*ta com ele. Eu fui esc*ta com ele. Fui uma pessoa apaixonada por ele que cagava. Não dizia que era apaixonada, tão pouco valorizava o que ele fazia. Eu não valorizei o que ele tinha para me dar. Ele me oferecia muita coisa, ele dizia que estava apaixonado por mim e eu não ligava. Não dava esse valor”, confessou.

Sobre o fim do relacionamento com Senna, Xuxa revelou que acabou por uma imposição de Marlene. “Ela disse para mim: você tem de escolher entre a sua profissão ou o seu amor. Porque se ele entrar por essa porta, eu saio pela outra. E daí vocês já sabem qual foi a minha escolha. Imaginei que lá na frente encontraria ele, não estaria mais com a Marlene e a gente ficaria juntos. Mas não sei se estaria com ele ou se ele estaria vivo. Fico no que tenho hoje”, disse.

Relação com Marlene Mattos

Xuxa e Marlene Mattos trabalharem juntas por 19 anos. Elas romperam a parceria em 2002 e ficaram, até pouco tempo, sem se falar. O reencontro aconteceu para a gravação do documentário da apresentadora.

“A Marlene não deixava nenhuma pessoa chegar perto de mim. Era só a Marlene. Usava a expressão que um cara para ficar do meu lado tinha que ser mais que um homem, tinha que oferecer mais. Ela entrou na minha vida de uma forma normal, numa boa, aos poucos. Nem ela sabia quanto ela podia ir. E eu fui deixando, acreditando que ela era o melhor pra mim. Mas chegou uma hora que era não senta assim, não fala assim, veste essa roupa, não come desse jeito, não anda com essa pessoa. Eu fazia tudo que ela queria, a coisa começou a virar uma obrigação”, contou.

“Parece que estou colocando a culpa no colo dela. Ela não me obrigou a fazer nada, eu deixei ela fazer isso. Eu fazia porque eu queria e achava que era melhor. Minha falta de experiência não me fez ter essa bagagem”, disparou.

Xuxa disse que Marlene a amou, que cuidava dela, mas porque este era o seu trabalho. “Mas ela não gostava de mim como eu gostava dela. Eu queria ser acarinhada, protegida. Ela queria cuidar do trabalho dela”, destacou.

A relação das duas terminou de vez quando Sasha Meneghel tinha cerca de 2 anos. Para Xuxa, se Marlene, que é madrinha de batismo de sua filha, a tratasse mal, ela não iria aceitar e partiria para briga. “Foi só quando fui mãe que saí dessa bolha e enxerguei o que eu não queria. A Sasha foi o meu maior passo neste sentido”, afirmou.

A apresentadora ainda revelou que sua ex-empresária controlava suas ligações telefônicas e com quem ela falava e a trancava nos quartos de hotéis, levava a chave, sem deixá-la sair.

A mãe de Xuxa, Alda Meneghel, chegou a alertá-la sobre a conduta de Marlene. “Minha mãe tentou abrir meu olho, eu saí de casa por causa disso. Achava que não saberia andar sem ela (Marlene), falar sem ela. Eu respondia uma entrevista e ela mudava, colocava o que ela achava. Eu recebia fichas com “fala sobre isso, fala assim”, relatou.

Xuxa comentou também sobre os boatos de que ela e a empresária viviam um relacionamento amoroso durante o tempo que permaneceram trabalhando juntas. “Todo mundo acha que tive relação sexual com ela, todo mundo comenta isso. No documentário ela fala: nós nos relacionamos muito bem por muito tempo, só não tivemos sexo”, salientou.

Junno Andrade

Xuxa está curtindo o amor como nunca. Há 10 anos com o músico Junno Andrade, ela revelou que tem diversos planos com o amado. Ela destacou ainda que, o que começou apenas como sexo casual, acabou virando uma relação com uma pessoa que ela se vê ao lado para o resto da vida.

“Ele chegou no momento certo. Ele me conhece profundamente e sabe que eu não vivi muita coisa, então, quer que eu viva. Ele quer me levar para andar de moto, para casa de swing fora do Brasil, viramos veganos juntos, temos planos de viajar, registramos nossa cachorra com o nome dos dois, ele ajuda demais a Sasha”, disse.

“Acordo, olho parra o Ju, e falo obrigada por estar do meu lado. Eu tenho a certeza de que é esse cara que eu quero morrer junto. Ele segura a minha mão, me bota pra cima, me agarra”, emendou.

Grupo com as apresentadoras Angélica e Eliana

Xuxa, Angélica e Eliana mantém uma forte amizade. Elas têm até um grupo no WhatsApp que não pode ter o nome revelado. Segundo Xuxa, não vai pegar bem. “Esse grupo deveria ser censurado. Eu que mando a maioria das coisas, às vezes elas não falam nada, eu penso que grupo chato. Mando tudo que vocês podem imaginar, tudo censurado”, confessou.

A apresentadora ainda falou sobre a rivalidade que muitas pessoas acreditam existir entre as três, já que foram grandes nomes entre o público infantil na mesma época. “Em nenhum momento da nossa vida tivemos rivalidade. Tenho um carinho tão grande pela Angélica e pela Eli. Eu e a Angélica já estamos na medida certa, não precisamos de nada para nos soltarmos, mas a Eliana precisa de uma bebidinha”, brincou.